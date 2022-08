Lo mejor de las semifinales del Dance Your style 2022 Descubre las imágenes de los momentos más …

Me llamo Diego Olivas Casero y soy de Madrid.

Para mí el baile es una herramienta que sirve para expresarte, para poder comunicar lo que no puedes decir con palabras. También ha sido una herramienta que me ha ayudado a conocerme a mí mismo y a conectar con mi esencia.

Me inspira mucho mi comunidad en general, tanto la comunidad de waacking de España de la cual estoy muy orgulloso por el ritmo y el crecimiento que está teniendo, como la comunidad a nivel internacional. También me inspiro de gente que baila otros estilos diferentes, de obras de teatro, de películas y series, y, del colectivo LGTBQ+ del cual proviene el Waacking.

Me especializo en un estilo de danza urbana que se llama Waacking. Sin embargo, es inevitable que mi baile se vea inspirado e influenciado por otros estilos que he bailado como la danza contemporánea, el popping o el hip hop.

¿Dónde has aprendido? ¿Cuánto tiempo dedicas a bailar a la semana?