Diego Poncelet se convierte en el skater más rápido del mundo a 151,83 km/h

Diego Poncelet ha hecho historia en el downhill skateboarding al establecer un nuevo título Guinness World Records™ tras alcanzar la asombrosa velocidad de 151,83 km/h en un skate. El español logró la mayor velocidad conseguida de pie sobre un monopatín el pasado 22 de septiembre de 2026, lanzándose a toda velocidad por un tramo cerrado de la Route des Éboulements, en la región de Charlevoix (Quebec), la misma cuesta en la que se estableció la anterior marca.

Lo más sorprendente es que Poncelet ya había batido el récord en su primer día de pruebas, pero tras alcanzar los 146,88 km/h, estaba convencido de que aún podía ir más rápido. Esperó otros cinco días más a que amainaran los fuertes vientos y se dieran las condiciones adecuadas, y finalmente superó la barrera de los 150 km/h.

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«Nunca me admití a mí mismo que mi verdadero objetivo era llegar a los 150 km/h; me daba miedo que no fuera factible», dijo Poncelet. «Pero me di cuenta de que no podía mentirme a mí mismo: a 146,88 km/h, todavía no estaba satisfecho. Sólo cuando alcancé esos 151 km/h me sentí completamente eufórico».

Diego Poncelet hizo realidad el sueño de toda su vida al batir el récord © Red Bull Content Pool Quotation No fue hasta que alcancé esos 151 km/h cuando me sentí completamente eufórico Diego Poncelet

01 Cómo se preparó Diego Poncelet para batir el récord de velocidad

El descenso récord de Diego llevó años prepararse, y Poncelet combinó su experiencia como uno de los mejores skaters de descenso del mundo con investigación aerodinámica, equipamiento especializado y un análisis detallado de todo, desde su postura corporal hasta las condiciones meteorológicas.

Mientras que las sesiones en el túnel de viento de Ginebra le ayudaron a perfeccionar su postura sobre la tabla y a determinar cuánto tiempo podía mantenerla, su entrenamiento físico se centró en hacer que su cuerpo fuera lo más aerodinámico posible. También trabajó la movilidad del torso y el cuello, lo que le ayudó a adoptar una postura extremadamente compacta sobre la tabla.

A las velocidades a las que aspiraba, hasta el más mínimo movimiento podía desestabilizar la tabla. Por eso se aprendió de memoria cada curva de la carretera, utilizando las líneas blancas pintadas para orientarse mientras se mantenía encogido en una posición que le ofrecía una visibilidad limitada hacia delante.

Otro factor crucial fue la propia carretera: la Route des Éboulements mide aproximadamente 2,2 km de largo y cuenta con una recta de 600 m con una pendiente que alcanza un máximo del 18 por ciento.

Diego Poncelet baja a toda velocidad por la Route des Éboulements © Red Bull Content Pool

El récord mundial de Diego Poncelet en cifras:

151,83 km/h : la velocidad con la que Poncelet batió el récord mundial.

2,2 km : longitud aproximada de la Route des Éboulements.

18 % : la pendiente máxima de la carretera.

600 m : longitud del tramo recto empinado.

5 días : el tiempo que Poncelet esperó tras su primera carrera récord para que mejoraran las condiciones.

10–14 km/h : el viento a favor durante su recorrido a 151,83 km/h.

Las cifras de récord de Diego Poncelet © Red Bull

02 El equipo que hay detrás del récord mundial de skate en descenso

Tampoco se trataba solo de la preparación física de Poncelet: cada parte de su equipo estaba ajustada al milímetro para ganar velocidad y ayudarle a cortar el aire sin perder estabilidad sobre la tabla. Su traje aerodinámico contaba con tejidos texturizados que ayudaban a que el aire fluyera suavemente alrededor de su cuerpo, y la tecnología de alerón en la espalda reducía aún más la resistencia aerodinámica a alta velocidad.

Prada Linea Rossa colaboró con Poncelet para crear zapatillas y guantes especiales para el reto. Su calzado asimétrico se diseñó para ofrecer estabilidad y reducir la resistencia al aire, con tecnología en la plantilla que ayudaba a absorber las vibraciones de la carretera.

Todo el equipo y nada de miedo © Red Bull Content Pool

03 Por dentro de la carrera récord de Poncelet a 151,83 km/h

Cuando por fin llegó el momento con las condiciones meteorológicas adecuadas, Poncelet se lanzó a la bajada de 2,2 km. Se colocó en su posición aerodinámica y se guió por su memoria de la ruta y las líneas blancas pintadas en la carretera. A esas velocidades, había poco margen para ajustes: Poncelet utilizó solo movimientos sutiles para controlar su velocidad y estabilidad, agachándose para acelerar y poniéndose de pie para frenar. Con un viento a favor de entre 10 y 14 km/h a sus espaldas, acabó alcanzando los 151,83 km/h, convirtiéndose así en el skater más rápido del mundo.

04 ¿Quién es Diego Poncelet?

Nacido en México y criado en España y Suiza, Poncelet es dos veces campeón del mundo de skate de descenso y se ha consolidado como uno de los deportistas más rápidos e innovadores de este deporte.

Hijo de madre española y padre belga, al principio soñaba con ser piloto de Fórmula 1 antes de descubrir el skate de descenso, y su estilo técnico y su fascinación por la velocidad le han llevado desde entonces a lo más alto de este deporte.

Ahora, a sus 27 años, Poncelet ha hecho realidad uno de sus mayores sueños y puede añadir a su palmarés el título de skater más rápido del mundo.

Diego Poncelet: el skater más rápido del mundo © Red Bull Content Pool

Pero esa cifra récord solo cuenta una parte de la historia. Desde recorrer el mundo en busca de la carretera adecuada hasta ajustar su postura corporal en un túnel de viento, Poncelet pasó años persiguiendo una velocidad que ni siquiera él estaba siempre convencido de que fuera posible.

Lee nuestra entrevista completa con Diego Poncelet para descubrir cómo convirtió su objetivo de alcanzar los 150 km/h en un récord mundial.