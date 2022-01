Nuestra progresión en cualquier deporte debe ser gradual. Paso a paso; las flores de un día no adornarán demasiado tu trayectoria deportiva. Si vienes de un periodo de descanso (lógico y normal tras los excesos navideños) o comienzas una nueva disciplina, trata de no subir el volumen de trabajo (o carga, en la jerga de los entrenadores) más de un 10-15% de una semana a otra. Este consejo es aplicable a todos los deportes, sin excepción . Es imprescindible entrenar de manera progresiva y no pretender alcanzar picos de forma antes de tiempo. Paciencia y laboriosidad; suena a consejo de padre pesado, pero es que no queda otra.