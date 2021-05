Desafío, incertidumbre, diversión, solidaridad… Son innumerables los elementos que convierten a Wings for Life World Run en la carrera más singular del planeta. No hay una más transversal; 126.000 runners de 43 nacionalidades diferentes ya han reservado su dorsal para ser protagonistas de la inminente próxima edición. No hay una más original; carece de línea de meta física, la existente es móvil, el llamado Catcher Car virtual , un coche que arranca media hora después del pistoletazo de salida y, acelerando progresivamente, va dando caza, uno a uno, a todos los participantes. Gana el último en ser atrapado, como en los juegos de nuestra infancia. Una novedad para la mente, un reto para las piernas. ¿Hasta dónde crees que puedes llegar?