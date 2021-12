Cuando visitó por primera vez Johannesburgo, quedó impresionado. “Me encanta la singularidad de cada ubicación y cómo su arquitectura está bañada por su cultura y su pasado, así como por su presente. Me encanta la variedad de obstáculos, cornisas y muros que encuentro en cada país y cómo cada uno ofrece desafíos distintos”, explica.

Cuando visitó por primera vez Johannesburgo, quedó impresionado. “Me encanta la singularidad de cada ubicación y cómo su arquitectura está bañada por su cultura y su pasado, así como por su presente. Me encanta la variedad de obstáculos, cornisas y muros que encuentro en cada país y cómo cada uno ofrece desafíos distintos”, explica.

Cuando visitó por primera vez Johannesburgo, quedó impresionado. “Me encanta la singularidad de cada ubicación y cómo su arquitectura está bañada por su cultura y su pasado, así como por su presente. Me encanta la variedad de obstáculos, cornisas y muros que encuentro en cada país y cómo cada uno ofrece desafíos distintos”, explica.

Freerunning por todo lo alto en el Gran Bazar de … Únete a Dominic Di Tommaso y Hazal Nehir en The …

Want more from Dominic Di Tommaso?

La nueva era del freerunning tiene un nombre: Krystian … Red Bull Art of Motion superó todas las …

Freerunning por todo lo alto en el Gran Bazar de … Únete a Dominic Di Tommaso y Hazal Nehir en The …