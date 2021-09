“Lo único que puedo decir es que me gustan los hombres, soy así. Nunca me he sentido que no era parte de la escena o que estaba fuera de ella. Simplemente me dedicaba a bailar”, dice con naturalidad durante nuestra conversación telefónica.

“Lo único que puedo decir es que me gustan los hombres, soy así. Nunca me he sentido que no era parte de la escena o que estaba fuera de ella. Simplemente me dedicaba a bailar”, dice con naturalidad durante nuestra conversación telefónica.

“Lo único que puedo decir es que me gustan los hombres, soy así. Nunca me he sentido que no era parte de la escena o que estaba fuera de ella. Simplemente me dedicaba a bailar”, dice con naturalidad durante nuestra conversación telefónica.