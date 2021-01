The International

Por primera vez desde 2011, los fans de Dota no han podido disfrutar de su evento más importante, The International . El Dota Pro Circuit , que suele comenzar a finales de septiembre, se ha retrasado y los fans han tenido que esperar tres meses más. El 18 de enero de 2021 , el circuito profesional de Dota finalmente regresará en forma de un nuevo sistema de liga regional .

Como actuales campeones, y como único equipo que ha ganado The International dos veces, OG busca empezar la temporada con fuerza para defender su Aegis . Parece que hace mucho tiempo que no vemos a OG participar en un evento de Valve, pero tienen muchas razones para estar confiados de cara a la nueva temporada.

Año nuevo, roster nuevo

se unieron el pasado enero. MidOne ha tenido mucho éxito en Team Secret, donde logró un cuarto lugar en The International 9, su posición más alta. Saksa también ha visto buenos resultados: en 2016, su roster Digital Chaos logró llegar hasta la final The International 6, donde perdió contra Wings Gaming. Ninguno de estos jugadores ha logrado ganar un TI, pero ambos están sobradamente considerados como

Los chicos de OG no son ajenos a los cambios de roster, pero la actual formación ha pasado la mayor parte del año juntos, y las nuevas incorporaciones:

El beneficio oculto de OG: el nuevo parche