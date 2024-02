¿Cómo es perseguir a un F1 con un dron a 300 km/h? Preguntamos a su piloto

“No estoy muy metido en la meditación, aunque me gustan las formas de pensar y las enseñanzas que se desprenden de ella. Para mí, la concentración consiste en saber exactamente qué podría hacer el dron en cada situación y saber qué puedo hacer yo en cada situación. Y luego simplemente obligarme a mantener la calma y no dejar que se filtre el nerviosismo. Se trata de bloquear todas las distracciones externas y no dejar que nada me moleste en ese momento”.