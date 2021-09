Gerhard Berger espera unas carreras espectaculares en el Red Bull Ring

. Gerhard Berger está convencido de que el DTM goza de muy buena salud: “Cuando miro el paddock me alegro, no solo por el número de equipos, sino también por la cantidad de marcas”, dice el ex piloto austriaco que desde 2017 es el jefe del DTM.

“Esto es algo con lo que soñábamos en el pasado y demuestra que el DTM está en la senda correcta. No veo ninguna razón por la que un piloto con experiencia en prototipos del DTM esté en desventaja frente a expertos de GT3. Los corredores de calidad pueden competir en cualquier formato. En 1986, durante mi última temporada compitiendo con coches de turismo, para mí no había ningún problema a la hora de volverme a subir a un monoplaza de F1”.

A pesar de la difícil situación actual con restricciones sobre la cantidad de público, Berger es optimista: “Hace un año habría dicho, vamos a intentar hacer tres carreras. Luego esperábamos hacer media temporada completa. Más tarde estudiamos realizar una temporada completa pero reduciendo mucho los costes. Este año no tuvimos espectadores en Monza, pero en el Nürburgring nos dieron permiso para vender 5000 entradas diarias y se agotaron”.

“No podemos hacer muchos planes durante la pandemia porque nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Durante la última carrera, que se disputará en el circuito de Norisring, esperamos poder contar con todo el público. Pero si una semana antes el alcalde decide que solo podemos tener 2000 personas, entonces no hay nada que podamos hacer”.

