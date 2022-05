Pese a varios problemas, Cassidy logró sus primeros puntos en el DTM

"He disfrutado mucho de mi primer fin de semana de DTM de la temporada. Me he sentido fuerte y muy cómodo, es una pena que no hayamos conseguido el resultado", dijo Cassidy. "Ayer no tenía el ritmo, pero el cambio fue enorme de la noche a la mañana. Estoy muy satisfecho con el rendimiento. Ojalá hubiéramos sumado más puntos, pero así son las carreras a veces".