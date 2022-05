El brasileño Felipe Fraga consigue su primer podio en su debut en el DTM

"Estoy muy contento. La carrera ha sido divertida", dijo Fraga. "He tenido una buena lucha con Mirko y he ido a por todas para conseguir la posición. He dado todo lo que tenía para alcanzar a Nico, pero él era un poco más rápido".

"Estoy muy contento. La carrera ha sido divertida", dijo Fraga. "He tenido una buena lucha con Mirko y he ido a por todas para conseguir la posición. He dado todo lo que tenía para alcanzar a Nico, pero él era un poco más rápido".

"Estoy muy contento. La carrera ha sido divertida", dijo Fraga. "He tenido una buena lucha con Mirko y he ido a por todas para conseguir la posición. He dado todo lo que tenía para alcanzar a Nico, pero él era un poco más rápido".