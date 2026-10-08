Construye tu defensa: los mejores jóvenes defensas de EA FC 27

Todo equipo necesita una defensa capaz de proteger al portero , y pensar en el futuro implica encontrar jugadores que puedan crecer con el paso de las temporadas. Tanto si buscas futbolistas que puedan entrar en el primer equipo como jóvenes para desarrollar dentro de la plantilla, estos son algunos de los defensas que puedes fichar en el Modo Carrera de EA FC 27 .

La selección se centra en el futuro y solo incluye jugadores menores de 21 años. Hay defensas preparados para jugar desde el primer momento y otros que todavía necesitan tiempo para alcanzar su potencial, con opciones para distintos tipos de plantilla.

01 Luka Vušković – DFC (19, Croacia, Brighton)

Luka Vušković puede ser un pilar fundamental en la defensa de Croacia © EA Sports

Valoración general : 81

Potencial : 89

Aunque Luka Modrić se acerca al final de su carrera, Croacia ya tiene jugadores preparados para asumir más responsabilidades. En defensa, Luka Vušković, de 19 años, ya se ha consolidado junto a Joško Gvardiol (24). En FC 27, el jugador del Brighton & Hove Albion tiene una valoración general de 81, por lo que puede entrar directamente en el once. Su potencial alcanza los 89 puntos.

02 Leny Yoro – DFC (20, Francia, Manchester United)

Dale un poco de ritmo a tu defensa con Leny Yoro © EA Sports

Valoración general : 78

Potencial : 85

Seguimos en el centro de la defensa con el antiguo jugador del Lille. Leny Yoro se ha consolidado en el Manchester United y ofrece mejores registros de velocidad que Vušković, con 68 de aceleración y 69 de velocidad. Si quieres jugar con una línea defensiva adelantada, estos números pueden resultar útiles para cubrir los espacios a la espalda.

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03 Tōko Koga – DFC (20, Japón, Tottenham Hotspur)

Tōko Koga aporta un gran juego físico en la defensa © EA Sports

Valoración general : 78

Potencial : 87

Formada en Fukushima, Tōko Koga pasó por el Feyenoord antes de llegar a Londres. Con 20 años, ya suma apariciones con el Tottenham. En FC 27 destaca por sus atributos defensivos y físicos, mientras que su valoración general de 78 puede aumentar hasta los 87 puntos.

04 Myles Lewis-Skelly – LD (19, Inglaterra, Arsenal)

Myles Lewis-Skelly: un jugador polivalente y con visión de futuro © EA Sports

Valoración general : 78

Potencial : 87

Lewis-Skelly estuvo cerca de entrar en la categoría de bonus. El joven inglés fue titular en la final de la Champions League de 2026 y ya ha superado las 80 apariciones con el Arsenal. Sus nueve puntos de margen de crecimiento terminaron inclinando la balanza. Además, puede jugar en varias posiciones del campo, por lo que no se limita al lateral derecho.

05 Jon Martín – DFC (20, España, Real Sociedad)

Jon Martín viene directamente de la cantera de la Real Sociedad © EA Sports

Valoración general : 78

Potencial : 87

La Real Sociedad es uno de los clubes conocidos por el trabajo de su cantera y Jon Martín es uno de sus últimos productos. El central vasco tiene un perfil menos ofensivo que Lewis-Skelly, mide 1,85 metros y cuenta con mejores atributos defensivos. Si buscas un central más centrado en defender que en participar en ataque, su perfil encaja con esa idea. Eso sí, la Real Sociedad no suele poner fácil la salida de sus jugadores.

06 Marco Palestra – LI (21, Italia, Chelsea)

Marco Palestra garantiza mucha velocidad en la línea defensiva © EA Sports

Valoración general : 78

Potencial : 86

El Chelsea lleva varios años incorporando jóvenes jugadores y Marco Palestra es uno de ellos. El lateral izquierdo italiano tiene una valoración general de 78 y un potencial de 86. Su principal característica en FC 27 es la velocidad, con 90 puntos entre aceleración y velocidad.

07 Jorrel Hato – LI (20, Países Bajos, Chelsea)

Jorrel Hato aporta equilibrio y serenidad © EA Sports

Valoración general : 78

Potencial : 86

En el otro lado del campo, Jorrel Hato es algo más lento que su compañero, con 85 puntos de velocidad, pero lo compensa con mejores atributos defensivos, un buen nivel de pase y un perfil más equilibrado.

08 Mimi Van Zanten – LD (21, Jamaica, San Diego)

Mimi Van Zanten tiene mucho margen de mejora © EA Sports

Valoración general : 77

Potencial : 89

Van Zanten tiene la mayor diferencia entre su valoración actual y su potencial, con 12 puntos de margen. Parte de 77 y puede llegar a 89, aunque todavía tiene recorrido en aspectos como la fuerza física, el posicionamiento y la técnica. Además, su contrato termina este año, un detalle que puede ayudar a reducir el coste del traspaso.

09 Veerle Buurman – DFC (20, Países Bajos, Chelsea)

Veerle Buurman es sólida y fiable en la defensa © EA Sports

Valoración general : 77

Potencial : 86

Volvemos al centro de la defensa para cerrar la lista, con una jugadora zurda, un aspecto que puede ser relevante para algunos entrenadores. Veerle Buurman no destaca por su juego con el balón, pero presenta buenos registros defensivos. Tiene 79 puntos tanto en salto como en precisión de cabeza, dos atributos importantes para disputar balones aéreos.

10 Jérémy Jacquet – DFC (21, Francia, Liverpool)

Jérémy Jacquet ya está demostrando su valía en la Premier League © EA Sports

Valoración general : 77

Potencial : 86

Un futuro internacional francés nacido en Bondy, como Kylian Mbappé. Jérémy Jacquet acaba de llegar al Liverpool y su entrenador, Andoni Iraola, no tardó en darle minutos. Con 21 años ya ha demostrado que puede formar parte del once del equipo inglés. Sus estadísticas no destacan especialmente, pero cuenta con 81 puntos de fuerza, 78 de precisión de cabeza, 82 de salto y 80 en entradas de pie, además de margen para seguir mejorando.

11 Bonus: Pau Cubarsí, Nico O’Reilly, Dean Huijsen

Nico O’Reilly: ya se ha consolidado de lleno en la Premier League © EA Sports

Titulares habituales en el Barça, el Manchester City y el Real Madrid, respectivamente, estos tres jugadores ya tienen experiencia al máximo nivel. También son jóvenes y tienen margen de crecimiento, pero su situación en estos clubes hace que ficharlos pueda resultar bastante más caro que las opciones anteriores.

Quizá valga la pena apostar por el joven lateral derecho Givairo Read © EA Sports

Menciones especiales y apuestas a largo plazo: Givairo Read, Bella Andersson, Martim Fernandes, Jaydee Canvot, Gisele Thompson, Pietro Comuzzo, Josh Acheampong y Finn Jeltsch.