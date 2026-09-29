Cómo jugar a Pro Clubs en EA FC 27

EA FC 27 introduce The Grounds como una de sus principales novedades. Este modo funciona como un espacio social en el que los jugadores pueden moverse libremente, participar en minijuegos y partidos de menor formato con otros usuarios y personalizar sus personajes. Estas actividades también permiten subir de nivel y conseguir Puntos de Atributo para mejorar las características del jugador sobre el terreno de juego. Todo ello tiene especial importancia en Pro Clubs, el modo de fútbol 11 contra 11 que se ha convertido en uno de los favoritos de la comunidad. Con la llegada de EA FC 27, además, hay un cambio importante: Pro Clubs ya no aparece en el menú principal y ahora forma parte de The Grounds.

01 Cómo crear tu club en EA FC 27

¿Por qué no seguir a Kylian Mbappé? © EA Sports

Para empezar a jugar con tus amigos tendrás que crear un club o unirte a uno que ya exista. El primer paso es entrar en The Grounds desde el menú principal y completar los tutoriales iniciales, que están guiados por Kylian Mbappé, protagonista de la portada del juego.

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Una vez terminados los tutoriales y con libertad para moverte por la zona, puedes abrir los menús del modo pulsando el botón "Menu" en Xbox o "Options" en PlayStation. Después, entra en la pestaña "My Club".

Abre el menú para empezar © EA Sports

Desde este apartado puedes crear tu propio club o incorporarte a uno que ya esté en funcionamiento. También encontrarás las opciones de personalización, como elegir el nombre, decidir si será público o privado y establecer las siglas que aparecerán junto al resultado durante los partidos.

Si tus amigos ya tienen un club, tampoco necesitas crear uno desde cero. Puedes aceptar una invitación o incorporarte directamente al club de un amigo desde el menú "My Clubs".

Una vez que formes parte de un club, la pestaña "My Club" se convierte en el punto de acceso a buena parte de las opciones de Pro Clubs. Desde ahí puedes consultar la reputación del club, mejorar sus instalaciones, revisar las tácticas, acceder a la sala de trofeos y consultar las clasificaciones. También encontrarás un menú de ajustes desde el que puedes comprobar quién forma parte del club, enviar invitaciones, aceptar "traspasos" de jugadores, cambiarte a otro club o abandonar el actual.

Eso sí, estos menús no permiten iniciar un partido ni acceder directamente al vestíbulo. Para hacerlo tendrás que desplazarte por The Grounds hasta el Clubhouse. También puedes crear un club o unirte a uno interactuando con este edificio, aunque hacerlo desde los menús anteriores resulta más rápido si solo quieres configurar el club.

02 Cómo jugar un partido de Pro Clubs en EA FC 27

Cuando quieras jugar un partido, tendrás que dirigirte al Clubhouse. Lo encontrarás al suroeste de la gran cúpula con forma de balón situada en la zona donde apareces cada vez que cargas The Grounds.

Pásate por la sede del club para salir al campo © EA Sports

El Clubhouse está conectado con la zona inicial mediante un pequeño puente. Es fácil identificarlo porque en uno de sus laterales aparece el escudo del equipo que hayas elegido. Al acercarte al edificio, el mismo escudo también aparecerá en las puertas.

Al interactuar con las puertas accederás a los menús específicos de Pro Clubs. Allí encontrarás la opción "Play", desde la que puedes entrar en el vestíbulo y elegir la posición que ocuparás en el once inicial.

Únete a una partida en la que estén jugando tus compañeros de equipo © EA Sports

Si tus compañeros ya están disputando un partido, también puedes incorporarte durante el encuentro siempre que el club tenga activada esta opción en sus ajustes y quede alguna posición libre. En ese caso, tu jugador sustituirá a uno de los futbolistas controlados por la IA. Lo que no podrás hacer es ocupar directamente el puesto de otro jugador humano de tu equipo.

Sobre el autor ¿Quién es Chris Jecks? Chris lleva más de diez años escribiendo sobre videojuegos para medios como PCGamesN, GameRant, Destructoid y Twinfinite. Durante este tiempo ha publicado miles de guías y análisis, y está especializado en RPG de acción, shooters y juegos de carreras. También sigue de cerca el panorama indie, un ámbito que ha cubierto de forma extensa a lo largo de su trayectoria.