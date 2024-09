En FC 25, los porteros sólo pueden moverse manualmente uno o dos pasos en cualquier dirección. Tras un breve retardo, el portero vuelve a la posición inicial. Con ello se pretende evitar que el movimiento manual del portero se utilice con demasiada frecuencia, por ejemplo, en duelos 1 vs. 1 con delanteros. Sin embargo, esto no se aplica a los saques de esquina ni a los tiros libres. El movimiento manual del portero en las jugadas a balón parado funciona como antes.

¿Está lloviendo y el campo está mojado? Ahora los jugadores pueden resbalar tras un pase potente. Estas animaciones solo se activan en partidos con condiciones meteorológicas de lluvia o nieve en el modo no competitivo. Importante: las animaciones son sólo visuales y no afectan al resultado del pase.

