EA Sports FC 24: Nuestros equipos baratos para empezar en Ultimate Team

Por fin está disponible EA Sports FC 24. Sin duda habrás redescubierto la emoción de la nueva temporada al igual que tus primeros packs, los tradicionales DCE y otras justas salvajes. Siempre es un momento satisfactorio del año. Eso, si tienes algunos trucos en la manga sobre cómo hacer grandes cosas con pocos medios, sobre todo si no eres partidario de pasar la tarjeta de crédito o si no tienes horas y horas que dedicar a comprar y vender.

A primera vista, este equipo puede no parecer gran cosa, pero te será difícil encontrar algo mejor para este presupuesto. Al menos en esta época del año. Empieza por Provedel, el portero del Lazio, que con sus 1,92 metros de altura puede hacerte sentir orgulloso. Elogiado por numerosos streamers de renombre, permite también, y sobre todo, añadir a Felipe Anderson a la plantilla. El brasileño tiene una velocidad decente, es ágil y cuenta con un doble 4 estrellas para animar su banda. Pero lo que realmente marca la diferencia es el trío Klostermann-Xavi Simons-Werner.

