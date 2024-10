EA Sports FC 25: jóvenes promesas para reclutar en el centro del campo

Para los seguidores del fútbol, ver a WZE en esta lista no debería ser ninguna sorpresa. Tras debutar como profesional en 2022, se convirtió en el jugador más joven de la historia en vestir la camiseta del París Saint-Germain. Rápidamente convocado por Didier Deschamps, es también el internacional francés más joven desde 1914. Estos récords de precocidad dicen mucho de su potencial. Podría convertirse rápidamente en un jugador muy interesante. Capaz de jugar por delante de la defensa o como centrocampista de contención, es el centrocampista polivalente por excelencia, y su potencial no tiene límites.

También en este caso estamos claramente ante un crack que debería convertirse rápidamente en un jugador de talla mundial. Lastrado por las lesiones cuando fichó por el Real Madrid la temporada pasada, por fin está en condiciones de desplegar toda su clase sobre el terreno de juego. Auténtico fuera de serie en la Eurocopa, entra poco a poco en los planes de Carlo Ancelotti en el Madrid, aunque sea muy difícil ganarse un puesto de titular en medio de estos monstruos. Si todavía no es el caso, es sólo cuestión de tiempo. Ya tiene 83 en regates al inicio del juego, también puede jugar en la banda, y todo ello con 4 estrellas de habilidad técnica, así que no dudes en fijarte en él hasta que sea titular indiscutible para los merengues.

