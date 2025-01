FC 25: Los 7 mejores jugadores de la Bundesliga

Nos acercamos al podio y también a la respuesta a la pregunta del mejor portero en FC 25. Jamal Musiala ya no es un talento, pero ha sido una superestrella desde la Eurocopa de casa 2024 a más tardar. Su valoración global de 87 en FC 25 está más que justificada. Su regate (90) y su velocidad (84) destacan en las valoraciones individuales.

Nos acercamos al podio y también a la respuesta a la pregunta del mejor portero en FC 25. Jamal Musiala ya no es un talento, pero ha sido una superestrella desde la Eurocopa de casa 2024 a más tardar. Su valoración global de 87 en FC 25 está más que justificada. Su regate (90) y su velocidad (84) destacan en las valoraciones individuales.

Nos acercamos al podio y también a la respuesta a la pregunta del mejor portero en FC 25. Jamal Musiala ya no es un talento, pero ha sido una superestrella desde la Eurocopa de casa 2024 a más tardar. Su valoración global de 87 en FC 25 está más que justificada. Su regate (90) y su velocidad (84) destacan en las valoraciones individuales.

Por supuesto, Florian Wirtz no debería faltar en esta lista. El futbolista alemán más cotizado del momento también recibió una puntuación de 88 por parte del editor EA Sports en FC 25. Los aspectos más destacados de Wirtz son: 89 en regate y 87 en pase. Pero también destaca la velocidad (81) de la estrella del Bayer 04 Leverkusen.

Por supuesto, Florian Wirtz no debería faltar en esta lista. El futbolista alemán más cotizado del momento también recibió una puntuación de 88 por parte del editor EA Sports en FC 25. Los aspectos más destacados de Wirtz son: 89 en regate y 87 en pase. Pero también destaca la velocidad (81) de la estrella del Bayer 04 Leverkusen.

Por supuesto, Florian Wirtz no debería faltar en esta lista. El futbolista alemán más cotizado del momento también recibió una puntuación de 88 por parte del editor EA Sports en FC 25. Los aspectos más destacados de Wirtz son: 89 en regate y 87 en pase. Pero también destaca la velocidad (81) de la estrella del Bayer 04 Leverkusen.

La mejor tarjeta del FC 25 de la Bundesliga es la de su máximo goleador, Harry Kane. El delantero del FC Bayern tiene casi exclusivamente las mejores puntuaciones. Su puntuación de 93 en particular lo convierte en un gran delantero en FC 25. Con Kane en el ataque, ganas una gran ventaja sobre la competencia.

La mejor tarjeta del FC 25 de la Bundesliga es la de su máximo goleador, Harry Kane. El delantero del FC Bayern tiene casi exclusivamente las mejores puntuaciones. Su puntuación de 93 en particular lo convierte en un gran delantero en FC 25. Con Kane en el ataque, ganas una gran ventaja sobre la competencia.

La mejor tarjeta del FC 25 de la Bundesliga es la de su máximo goleador, Harry Kane. El delantero del FC Bayern tiene casi exclusivamente las mejores puntuaciones. Su puntuación de 93 en particular lo convierte en un gran delantero en FC 25. Con Kane en el ataque, ganas una gran ventaja sobre la competencia.

2) Jeremy Frimpong UCL Road to the Knockouts

Jeremy Frimpong UCL Road to the Knockouts en FC 25

La siguiente tarjeta especial de la Bundesliga también es de una estrella del Bayer 04 Leverkusen. La versión UCL Road to the Knockouts de Jeremy Frimpong impresiona con 96 de velocidad y 92 de regate, entre otras cosas. Sus excelentes actuaciones en la Fase de Grupos de la Liga de Campeones ya han mejorado la puntuación global de la carta dinámica de 88 a 90. Recibirá una nueva mejora si termina la Fase de Grupos de la Liga de Campeones entre los 2 mejores equipos con el Bayer Leverkusen.

La siguiente tarjeta especial de la Bundesliga también es de una estrella del Bayer 04 Leverkusen. La versión UCL Road to the Knockouts de Jeremy Frimpong impresiona con 96 de velocidad y 92 de regate, entre otras cosas. Sus excelentes actuaciones en la Fase de Grupos de la Liga de Campeones ya han mejorado la puntuación global de la carta dinámica de 88 a 90. Recibirá una nueva mejora si termina la Fase de Grupos de la Liga de Campeones entre los 2 mejores equipos con el Bayer Leverkusen.

La siguiente tarjeta especial de la Bundesliga también es de una estrella del Bayer 04 Leverkusen. La versión UCL Road to the Knockouts de Jeremy Frimpong impresiona con 96 de velocidad y 92 de regate, entre otras cosas. Sus excelentes actuaciones en la Fase de Grupos de la Liga de Campeones ya han mejorado la puntuación global de la carta dinámica de 88 a 90. Recibirá una nueva mejora si termina la Fase de Grupos de la Liga de Campeones entre los 2 mejores equipos con el Bayer Leverkusen.

A la cabeza de la clasificación de tarjetas especiales con bastante diferencia: Harry Kane, goleador del Bayern. No nos referimos sólo a su puntuación, sino también al número de sus cartas especiales. Las cuatro mejores (¡!) cartas especiales de la Bundesliga en FC 25 Ultimate Team son todas de Kane. Entre ellas se incluyen su primera carta Inform, con una puntuación total de 91, y su carta de Jugador del mes (92), que todavía puede conseguirse en un SBC hasta el 19 de diciembre.

A la cabeza de la clasificación de tarjetas especiales con bastante diferencia: Harry Kane, goleador del Bayern. No nos referimos sólo a su puntuación, sino también al número de sus cartas especiales. Las cuatro mejores (¡!) cartas especiales de la Bundesliga en FC 25 Ultimate Team son todas de Kane. Entre ellas se incluyen su primera carta Inform, con una puntuación total de 91, y su carta de Jugador del mes (92), que todavía puede conseguirse en un SBC hasta el 19 de diciembre.

A la cabeza de la clasificación de tarjetas especiales con bastante diferencia: Harry Kane, goleador del Bayern. No nos referimos sólo a su puntuación, sino también al número de sus cartas especiales. Las cuatro mejores (¡!) cartas especiales de la Bundesliga en FC 25 Ultimate Team son todas de Kane. Entre ellas se incluyen su primera carta Inform, con una puntuación total de 91, y su carta de Jugador del mes (92), que todavía puede conseguirse en un SBC hasta el 19 de diciembre.