EA FC 27: Todas las respuestas a tus preguntas

Aunque la temporada de EA FC 26 todavía sigue en marcha, EA FC 27 ya asoma en el horizonte. A pocas semanas de su lanzamiento, repasamos todo lo que se sabe hasta ahora sobre la nueva entrega de EA Sports. ¿Cuándo estará disponible? ¿En qué plataformas podrá jugarse? ¿Qué novedades incorporará? Aquí encontrarás la respuesta a estas y muchas otras preguntas.

El exjugador del Leipzig Josko Gvardiol va a por Jamal Musiala en EA FC 27 © EA Sports

01 ¿Cuándo se lanza EA FC 27?

EA Sports FC 27 llegará el 25 de septiembre de 2026. Quienes reserven la Ultimate Edition o la nueva Ultimate Plus Edition, así como los suscriptores de EA Play, podrán acceder al juego completo hasta siete días antes, a partir del 18 de septiembre de 2026. En el caso de la suscripción estándar de EA Play, el acceso anticipado estará limitado a un máximo de diez horas de juego.

Como ya ocurrió el año pasado, todo indica que EA FC 27 tampoco contará con una demo tradicional. En su lugar, el mismo día del lanzamiento se estrenará EA FC 27 Lite, una versión gratuita con acceso limitado a parte del contenido. Más adelante repasamos las diferencias entre todas las ediciones disponibles.

También volverán la Web App y la Companion App, que permitirán empezar a crear tu plantilla de Ultimate Team incluso antes de que el juego llegue al mercado. La fecha exacta de lanzamiento de ambas aplicaciones se anunciará próximamente.

02 ¿En qué plataformas estará disponible EA FC 27?

EA FC 27 estará disponible en las siguientes plataformas:

PlayStation 5 y PlayStation 4

Xbox Series X|S y Xbox One

Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch

PC

Eso sí, no todas las plataformas ofrecerán la misma experiencia. Según ha confirmado EA Sports, el nuevo modo de mundo abierto The Grounds, del que hablaremos más adelante, solo estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch 2, por lo que los jugadores de consolas de anterior generación se quedarán sin acceso a esta novedad.

03 ¿Cuántas ediciones habrá y cuánto costarán?

Por primera vez, EA FC 27 llegará en tres ediciones diferentes, además de una versión Lite gratuita.

Ultimate Plus Edition

Ultimate Plus Edition

Precio: alrededor de 150 euros

Reserva disponible hasta: el 31 de agosto de 2026

Acceso anticipado: hasta siete días antes, desde el 18 de septiembre de 2026

FC Points: 10.000, repartidos en cinco entregas mensuales

La gran novedad de EA FC 27 es la llegada de la Ultimate Plus Edition, una edición inédita hasta ahora en la franquicia. No estará disponible en las plataformas de Nintendo ni a través de la Epic Games Store. Además del acceso anticipado y los FC Points, incluirá los siguientes contenidos:

Premium Pass para las temporadas 1 a 5 de FUT

Objeto Pro ICON Internacional GES 85+

Selección Hall of FUT Pro con cinco jugadores

Un espacio adicional para Pro Evolution en FUT

Bonificaciones para el Modo Carrera, entre ellas un entrenador de cinco estrellas, un ojeador de cinco estrellas y tres ICONs o Héroes

Chándal exclusivo de The Grounds y el nivel 3 AMP de Kylian Mbappé

Ultimate Edition

Precio: alrededor de 100 euros

Reserva disponible hasta: el 24 de agosto de 2026

Acceso anticipado: hasta siete días antes, desde el 18 de septiembre de 2026

FC Points: 6.000, repartidos en tres entregas mensuales

La Ultimate Edition regresa un año más con un contenido muy similar al de anteriores entregas. Además del acceso anticipado, incluirá:

Premium Pass para la primera temporada de FUT

Objeto Pro ICON Internacional GES 85+ (solo para las reservas realizadas antes del 31 de agosto de 2026)

Un espacio adicional para Pro Evolution en FUT

Bonificaciones para el Modo Carrera, entre ellas un entrenador de cinco estrellas, un ojeador de cinco estrellas y tres ICONs o Héroes

Chándal de The Grounds y el nivel 3 AMP de Kylian Mbappé

Standard Edition

Standard Edition

Precio: alrededor de 70 euros

Disponible desde: el 25 de septiembre de 2026

Bonificaciones por reserva hasta el 24 de septiembre: desafíos para el Modo Carrera, tres ICONs o Héroes y el chándal de The Grounds.

EA FC 27 Lite

Gratis

Versión gratuita con acceso limitado a varios modos de juego, entre ellos Kick-Off.

Disponible a partir del 25 de septiembre de 2026.

Podrá actualizarse a la versión completa en cualquier momento.

04 ¿Cuántas ligas, licencias y estadios incluye?

Los acuerdos de licencia cambian de una entrega a otra, pero EA Sports ya ha confirmado buena parte del contenido que estará disponible en EA FC 27:

Más de 21.000 jugadores con licencia.

Más de 35 ligas y 800 clubes y selecciones nacionales, entre ellos la UEFA Champions League, la Europa League, la Conference League, la Bundesliga, la Premier League, LaLiga y varias competiciones femeninas, como la Google Pixel Women's Bundesliga y la UEFA Women's Champions League.

Más de 140 estadios con licencia oficial, incluidos el Santiago Bernabéu del Real Madrid, Anfield del Liverpool FC, el Allianz Arena del Bayern de Múnich, el Parc des Princes del PSG y el Red Bull Arena del RB Leipzig .

05 ¿Quién aparece en la portada?

La portada de EA FC 27 ya es oficial. Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, será la imagen de las ediciones Standard y Ultimate, mientras que su compañero Jude Bellingham protagonizará la nueva Ultimate Plus Edition.

06 ¿Quiénes serán los comentaristas?

La edición alemana estrenó un nuevo equipo de comentaristas en EA FC 25. Después de diez años poniendo voz a la saga, Frank Buschmann y Wolff-Christoph Fuss fueron sustituidos por Jan Platte y Florian Schmidt-Sommerfeld, más conocido como "Schmiso". Además, la presentadora Esther Sedlaczek debutó como reportera de estudio. Todo indica que este equipo repetirá en EA FC 27, aunque EA Sports todavía no lo ha confirmado oficialmente.

07 ¿En qué consiste el nuevo modo The Grounds?

Con The Grounds, EA Sports introduce la principal novedad de EA FC 27. La compañía lo presenta como un gran espacio social donde el fútbol callejero se mezcla con la experiencia de los grandes estadios. Los jugadores podrán explorar con su propio avatar tres distritos inspirados en la cultura futbolística: Parkside District, Montclair District y Zeiza District.

El modo ofrecerá desde partidos informales y duelos uno contra uno hasta la posibilidad de crear clubes y jugar con otros usuarios. Kylian Mbappé, Chloe Kelly y Paulo Dybala actuarán como mentores y acompañarán a los jugadores durante el recorrido por estos escenarios. Sin embargo, no serán los únicos rostros conocidos que tendrán presencia en esta nueva experiencia.

La calle se une al estadio: The Grounds es el nuevo modo de EA FC 27 © EA Sports

¿Vuelve The Journey? Regresa Alex Hunter

La mayor sorpresa del tráiler de presentación de The Grounds llega en su tramo final con la aparición de Alex Hunter. El protagonista de The Journey, el modo historia que acompañó a la saga desde FIFA 17 hasta FIFA 19, regresa siete años después de su desaparición.

Por ahora, EA Sports no ha desvelado qué papel desempeñará dentro de The Grounds ni si su regreso abrirá la puerta al retorno de un modo historia completo. De momento, la compañía mantiene el misterio, aunque la reaparición de Hunter ya se ha convertido en una de las grandes sorpresas de EA FC 27.

08 ¿Qué novedades trae el Modo Carrera?

El Modo Carrera de EA FC 27 estrenará una renovación de calado, con un mercado de fichajes completamente rediseñado para ofrecer una experiencia más cercana a la realidad. Entre los cambios anunciados destacan unas valoraciones de los jugadores más ajustadas y un sistema de traspasos que busca reflejar con mayor fidelidad el funcionamiento del fútbol actual.

Las negociaciones incorporarán nuevas herramientas, como las cláusulas por objetivos o las cláusulas de recompra, ampliando las posibilidades a la hora de cerrar operaciones. Además, las valoraciones dinámicas GES evolucionarán de forma constante en función del rendimiento, la moral y el estado físico de los futbolistas en todos los clubes, haciendo que el mercado cambie de forma más natural a medida que avance cada temporada.

09 ¿Qué cambia en Ultimate Team?

Ultimate Team incorporará una nueva función llamada FUT Gallery, un espacio pensado para reunir y organizar tus cartas favoritas. A medida que amplíes tu colección, aumentará el nivel de la galería y podrás desbloquear nuevas recompensas.

Gallery es una nueva función de FC 27 Ultimate Team © EA Sports

EA Sports también ha adelantado una renovación del sistema de cartas de Ultimate Team, aunque por ahora no ha revelado todos los detalles. La compañía ampliará la información durante las próximas presentaciones Deep Dive, previstas para el mes de agosto.

10 Echa un vistazo a los tráilers

Como es habitual en las semanas previas al lanzamiento de una nueva entrega, EA Sports irá desvelando las principales novedades de EA FC 27 a través de distintos tráilers. Estos son los que ha publicado hasta el momento.

Tráiler oficial de presentación

El primer vistazo a EA SPORTS FC 27 pone el foco en The Grounds, el nuevo modo social integrado en Clubs. Con Kylian Mbappé y Jude Bellingham como protagonistas, el vídeo también adelanta algunos de los cambios más importantes del Modo Carrera y Ultimate Team, además de ofrecer las primeras imágenes del juego.

Gameplay Deep Dive

El tráiler Gameplay Deep Dive profundiza en las novedades de la jugabilidad de EA FC 27. Entre las principales novedades destacan un mayor control por parte del jugador gracias a una menor intervención de la inteligencia artificial, una defensa más manual y movimientos ofensivos más inteligentes. También se presentan mejoras en el sistema de regates y un renovado lanzamiento de córners dividido en dos fases. Puedes ver el vídeo a continuación.

Career Mode Deep Dive (disponible desde el 31 de julio de 2026)

El tráiler oficial Career Mode Deep Dive profundiza en las principales novedades del Modo Carrera de entrenador, como un mercado de fichajes rediseñado con valoraciones más realistas y un sistema de pujas en el que los clubes rivales tendrán un papel mucho más activo. Puedes ver el vídeo a continuación.

11 ¿Qué queda por descubrir de EA FC 27?

Aunque EA FC 27 ya ha mostrado buena parte de sus novedades, todavía quedan detalles importantes por conocer. EA Sports aún no ha confirmado el listado completo de licencias, tampoco ha desvelado todas las funciones específicas de Ultimate Team ni el alcance definitivo de The Grounds. La compañía irá revelando esta información en las próximas semanas a través de las habituales Pitch Notes.

Hasta el lanzamiento oficial de EA FC 27, previsto para el 25 de septiembre de 2026, seguiremos actualizando este artículo con todas las novedades que vaya anunciando EA Sports, para que tengas siempre a tu alcance toda la información oficial que se vaya haciendo pública.

Sobre el autor ¿Quién es Christian Knoth? Chris fue jugador profesional de eFootball y representó a Alemania en competiciones internacionales, donde se proclamó campeón de Europa y compitió contra algunos de los mejores jugadores del mundo en torneos nacionales e internacionales. Tras poner fin a su carrera como jugador, inició una nueva etapa como entrenador y, desde hace años, forma a jugadores de esports que compiten en la Virtual Bundesliga, el campeonato oficial alemán de FC 26. En RedBull.com, comparte consejos, guías y estrategias para ayudarte a mejorar tu nivel en FC 26.