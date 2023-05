4 consejos para empezar con EA Sports PGA Tour 2023

Mientras que 2k23 ofrece algunas opciones para principiantes y golfistas inexpertos, EA Sports PGA Tour 2023 requiere un cierto conocimiento básico del golf, sus reglas y sutilezas técnicas: aquí no hay tutorial. Así que quien se vea sorprendido por las numerosas opciones y términos técnicos no tendrá más remedio que leer en la web oficial o ver vídeos de guía.

Mientras que 2k23 ofrece algunas opciones para principiantes y golfistas inexpertos, EA Sports PGA Tour 2023 requiere un cierto conocimiento básico del golf, sus reglas y sutilezas técnicas: aquí no hay tutorial. Así que quien se vea sorprendido por las numerosas opciones y términos técnicos no tendrá más remedio que leer en la web oficial o ver vídeos de guía.

Mientras que 2k23 ofrece algunas opciones para principiantes y golfistas inexpertos, EA Sports PGA Tour 2023 requiere un cierto conocimiento básico del golf, sus reglas y sutilezas técnicas: aquí no hay tutorial. Así que quien se vea sorprendido por las numerosas opciones y términos técnicos no tendrá más remedio que leer en la web oficial o ver vídeos de guía.

EA Sports PGA Tour 2023 requiere una cuenta EA activa y una conexión a internet para el 95% del juego. Si no tienes una cuenta EA, solo podrás usar la opción Partida rápida. Además, no podrás acceder a tu personaje creado por ti mismo.

EA Sports PGA Tour 2023 requiere una cuenta EA activa y una conexión a internet para el 95% del juego. Si no tienes una cuenta EA, solo podrás usar la opción Partida rápida. Además, no podrás acceder a tu personaje creado por ti mismo.

EA Sports PGA Tour 2023 requiere una cuenta EA activa y una conexión a internet para el 95% del juego. Si no tienes una cuenta EA, solo podrás usar la opción Partida rápida. Además, no podrás acceder a tu personaje creado por ti mismo.