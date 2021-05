Bulls’ Guide To: la terminología de la F1

“La temperatura en la cabina puede llegar hasta los 60 grados centígrados pero te acostumbras con el tiempo. Para alguien que no esté entrenado para ello, sería imposible aguantar una hora, con casco y mono de carreras, en esas circunstancias”, explica Jehan.

“En cada carrera bebo unos tres litros y medio de agua, de lo contrario me deshidrataría”, añade el piloto.

Durante una competición, los pilotos pueden perder entre tres y cuatro kilos, dependiendo de la categoría y la duración de la carrera. “Se debe al sudor, no es que pierdas peso, sino que es agua”, dice Jehan. Es fácil recuperar el agua pero con el sudor también se pierden nutrientes, lo que puede causar una deshidratación grave.

