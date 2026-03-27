Cómo entrenar la fuerza de agarre para Red Bull Gym Clash y mucho más

Tu fuerza de agarre dice más de ti de lo que imaginas. Si entrenas con regularidad, sabes que es clave en ejercicios como pull-ups, farmers' carries, bent-over rows y, por supuesto, el rey de los movimientos compuestos: el peso muerto. Pero hay más: tanto el tiempo que puedes mantener un agarre como la fuerza que eres capaz de generar no solo miden rendimiento, también son indicadores de salud general y longevidad.

Esta relación surgió a partir de un estudio con 140.000 personas que concluyó que la fuerza de agarre era un predictor de esperanza de vida más preciso que muchos biomarcadores tradicionales, incluida la presión arterial. Investigaciones posteriores reforzaron esta conexión y mostraron que un agarre fuerte aumentaba de forma significativa la probabilidad de superar los 100 años. En ese análisis, los centenarios tenían más del doble de probabilidades de haber presentado niveles elevados de fuerza de agarre.

Si quieres añadir vida a tus años —y, de paso, recortar minutos en tus tiempos de HYROX y Red Bull Gym Clash — conviene dedicarle más tiempo a trabajar el agarre, no solo a levantar sin pensar en él.

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Mejor fuerza de agarre significa mejor salud © Stefan Voitl/Red Bull Content Pool

01 ¿Qué es la fuerza de agarre y por qué importa?

“La fuerza de agarre es tu capacidad para sostener, controlar y generar fuerza a través de las manos y los antebrazos”, explica la atleta danesa de HYROX y OCR Ida Mathilde Steensgaard , con más de 100 podios en su carrera. “Es fundamental en ejercicios que implican cargar, colgarse, tirar y levantar bajo fatiga”.

Se trata de la fuerza producida por los músculos de la mano y el antebrazo —como el flexor superficial y profundo de los dedos, el flexor largo del pulgar, la musculatura tenar e hipotenar y los flexores y extensores de la muñeca— y resulta determinante en movimientos que exigen sujetar y comprimir, como pull-ups, chin-ups y farmer’s carries.

Ida M Steensgaard tiene un agarre increíble gracias a su experiencia en OCR © Jesper Gronnemark/Red Bull Content Pool

Pero tener un agarre funcional no consiste solo en apretar un dinamómetro, dar un apretón de manos firme o completar tres series de diez repeticiones de peso muerto pesado. Además de mejorar la conexión mente-músculo en ejercicios como los swings con kettlebell —y aumentar la fuerza del antebrazo y la estabilidad unilateral—, la investigación ha vinculado una menor fuerza de agarre con menor densidad mineral ósea, malnutrición, deterioro cognitivo y depresión.

Una forma sencilla de comprobar tu agarre en casa es apretar con la máxima intensidad una pelota de tenis, una pelota antiestrés o incluso una botella de agua durante unos segundos. Como referencia, intentar mantener una contracción máxima durante 30 segundos es un buen punto de partida.

Ida Mathilde Steensgaard ha pasado a la Élite 15 de HYROX © Brian Ching See Wing/Red Bull Content Pool Quotation “La mayoría de las personas solo entrenan el agarre de forma pasiva, simplemente levantando peso. Es importante variar los tipos de trabajo, incorporando fuerza de mano y antebrazo”. Ida Mathilde Steensgaard

Quién es Ida Mathilde Steensgaard? Meet Ida Mathilde Steensgaard Ida Mathilde Steensgaard es una atleta danesa de fitness y varias veces campeona mundial de carreras de obstáculos (OCR), que ahora destaca en las carreras HYROX de todo el mundo en la categoría Elite 15. Para Steensgaard, quien también diseñó una carrera de obstáculos extrema ahora conocida como el World's Toughest Playground, la fuerza de agarre es vital en su entrenamiento para las pruebas HYROX y OCR. El éxito de Ida en Elite 15 depende en gran medida de la fuerza de agarre y la resistencia del antebrazo, que la impulsan a superar obstáculos técnicos, cargas pesadas y levantamientos complejos; habilidades que, según ella, son esenciales tanto para el rendimiento como para la longevidad.

02 La fuerza de agarre en distintos deportes y entrenamientos

Para Steensgaard, combinar “cloaded carries, dead hangs, rope pulls, dead hangs con distintos agarres y heavy pulls” le permite preparar el agarre para las exigencias del OCR y HYROX. Según explica, “se transfieren directamente a obstáculos, trineos y levantamientos funcionales”.

La forma de entrenarlo depende del objetivo. Para OCR, me centro más en la resistencia en suspensión y en agarres difíciles en cuerdas o plataformas, que a menudo requieren más técnica y fuerza específica en las manos o los dedos", comenta. “En HYROX se trata más de farmers' carries prolongados y resistencia de agarre con la frecuencia cardíaca elevada”.

Además, incorpora trabajo específico tras los días de tren superior y ajusta la intensidad por ciclos para mantener fuerza y resistencia en los antebrazos.

Los hangs son una forma estupenda de desarrollar la fuerza de agarre © Jose Duch/Red Bull Content Pool Farmers' Carry es una de las pruebas más auténticas de la fuerza de agarre © Leo Francis/Red Bull Content Pool

¿Qué es exactamente la fuerza de agarre y por qué la necesitas? Ida Mathilde Steensgaard: “La fuerza de agarre es tu capacidad para sostener, controlar y generar fuerza con las manos y los antebrazos. Es clave en ejercicios de carga, suspensión, tracción y levantamientos bajo fatiga”.

¿Cuáles son los ejercicios o técnicas clave que priorizas para desarrollarla y por qué funcionan en distintas disciplinas? “En un gimnasio de escalada, priorizo el boulder con carga. En gimnasios normales, ejercicios como cargar (con pesas rusas, discos o barras), dead hangs, towel o rope pulls, suspensión con diferentes agarres, heavy pulls y agarre de resistencia en posiciones que se transfieren directamente a obstáculos, trineos y levantamientos funcionales”.

¿Cómo adaptas tu entrenamiento de agarre a diferentes competiciones como OCR versus HYROX u otros eventos de fitness funcional? "Para OCR, me centro más en la resistencia en suspensión y en agarres difíciles como cuerdas y aparejos, que a menudo requieren más técnica y fuerza específica en las manos y los dedos. En el caso de HYROX, lo importante es el farmers' carries y el agarre de resistencia bajo una frecuencia cardíaca alta”.

¿Cuáles son los errores más habituales al entrenar el agarre y cómo evitarlos? “La mayoría solo lo entrena de forma pasiva, levantando peso. Conviene variar: trabajar fuerza de manos y antebrazos, resistencia y aplicar progresiones específicas para desarrollar antebrazos y manos resistentes”.

Ida Mathilde Steensgaard en acción en el Campeonato del Mundo Hyrox 2025 © Christian Pondella/Red Bull Content Pool Quotation “La fuerza de agarre es tu capacidad para sostener, controlar y generar fuerza a través de las manos y los antebrazos. Es fundamental en ejercicios que implican cargar, colgarse, tirar y levantar bajo fatiga”. Ida Mathilde Steensgaard

¿Cómo integras el trabajo de agarre sin sobrecargar manos y antebrazos? “Incluyo trabajo específico de agarre después de las sesiones clave de HYROX y, en los días de tren superior, controlo el volumen y la intensidad de los ciclos, para que mis antebrazos se mantengan fuertes tanto en potencia como en resistencia. ¡Sigue escalando cada dos semanas, porque es divertido!”.

¿Algún método inesperado que pueda sorprender a los atletas de fitness funcional? “El búlder, towel pull-ups e incluso simples suspensiones entre series de dominadas. También trabajo de sled pull largo o farmers' carries más pesadas con pesos de competición”.

03 Consejos para entrenar el agarre de forma segura y eficaz

No todos los agarres se entrenan igual. “Es importante variar los tipos de trabajo e incluir fuerza de mano y antebrazo, resistencia y progresión específica para desarrollar tejidos resistentes”, insiste Steensgaard.

Para quienes no compiten al máximo nivel, ejercicios sencillos pueden marcar la diferencia: farmers' carries durante 30–60 segundos, wrist curls o reverse curls de 12–15 repeticiones y compresiones de dedos con pelota antiestrés de 15–20 repeticiones. Además de mejorar fuerza y resistencia, ayudan a prevenir lesiones, reducir sobrecarga y preparar mejor el cuerpo antes de levantar o competir.

Ida Mathilde Steensgaard enseña la técnica de la escalada con cuerda © Davide Spiridione/Red Bull Content Pool

04 Los ejercicios favoritos de Ida Mathilde Steensgaard para mejorar el agarre

Dead Hangs: 30–60 segundos

Busca una barra firme por encima de la cabeza y sujétala con agarre prono a la anchura de los hombros. Eleva los pies y cuélgate con los brazos extendidos. Mantén los hombros activos, llevándolos hacia abajo y alejándolos de las orejas.

Farmers' Carries: 30–60 segundos

Levantamiento pesado © Jesper Gronnemark/Red Bull Content Pool

Sujeta una mancuerna o kettlebell pesada en cada mano, erguido, con el pecho hacia fuera y los hombros atrás. Camina con pasos cortos y controlados en línea recta, activando el core para evitar balanceos. Mantén la columna neutra y el agarre firme hasta terminar el tiempo; después, flexiona las caderas para dejar el peso con control.

Towel Pull-ups: 8–12 repeticiones o 20–30 segundos en suspensión

Coloca dos toallas sobre la barra y agarra una con cada mano en posición vertical. Aprieta la tela con fuerza y lleva el pecho hacia la barra con los codos pegados. Si la dominada completa resulta exigente, realiza una suspensión manteniendo el agarre en las toallas para trabajar la fuerza específica de las manos.