Detrás del avance de Remco Evenepoel en la montaña del Tour de Francia

Remco Evenepoel está viviendo un Tour de Francia para el recuerdo. El belga se encuentra segundo en la clasificación general ahora que la carrera llega a su segundo día de descanso, y a falta de seis etapas para la meta final en los Campos Elíseos de París, Red Bull - BORA - hansgrohe va camino de conseguir su mejor resultado de siempre —y el del equipo— en la legendaria Gran Vuelta francesa.

Pero no es solo su posición en la clasificación lo que llama la atención. Recién salido de su victoria en la etapa 15 , así es como Evenepoel está demostrando las cualidades de un corredor de Grandes Vueltas más completo que nunca.

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01 El camino poco convencional de Remco Evenepoel hacia el Tour de Francia

La preparación de Evenepoel para el Tour de Francia de este año distó mucho de ser el camino habitual y trillado. Tras algunas carreras por etapas a principios de temporada, incluida la victoria general en la Volta a la Comunitat Valenciana de febrero, centró su atención en las clásicas de primavera.

Como uno de los mejores corredores de una sola jornada del pelotón, este dos veces ganador de un Monumento se hizo con la victoria en la Amstel Gold Race y quedó tercero tanto en el Tour de Flandes como en la Lieja-Bastoña-Lieja.

Remco Evenepoel opted to train in Sierra Nevada ahead of the Tour de France © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Sin embargo, la última carrera del calendario de clásicas belgas, celebrada el 26 de abril, fue también la última de Evenepoel hasta que se alineó en Barcelona para el Grand Départ del Tour de 2026, más de dos meses después. En lugar de competir, este ciclista de 26 años optó por hacer concentraciones de altitud en la Sierra Nevada española.

Aunque esa falta de ritmo de competición le llevó a admitir que no tenía la potencia necesaria para seguir el ritmo de Pogačar y Del Toro cuando esprintaron por los segundos de bonificación en la 2.ª etapa, dos semanas después la frescura y la adaptación a la altitud parecen estar dando sus frutos ahora que la carrera llega a los Alpes.

02 La evolución táctica de Remco Evenepoel

El ganador de La Vuelta 2022 sabe lo que hace falta para mantener la lucha por la clasificación general durante tres agotadoras semanas, así que cuando pareció perder contacto con el grupo de favoritos hacia el final de la etapa 10, de Aurillac a Le Lioran, Evenepoel no se asustó.

Mientras ciclistas como Jonas Vingegaard, Juan Ayuso y su compañero de equipo Florian Lipowitz se escapaban para intentar limitar las pérdidas ante uno de esos ataques explosivos característicos de Pogačar, Evenepoel dosificó sus fuerzas y, lo más importante, evitó llegar al límite.

Evenepoel is beginning to reap the rewards of his altitude training © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

A medida que pasaban los kilómetros, fue recuperando terreno poco a poco hasta volver al grupo. Cuando la línea de meta ya se veía a la vista, su paciencia había dado sus frutos, dejándole con fuerzas suficientes para superar en el sprint a sus principales rivales por el podio y hacerse con el segundo puesto, además de sumar unos valiosos segundos de bonificación que le auparon al tercer puesto de la general.

03 Etapa 15: Una victoria decisiva en la montaña

La 15.ª etapa del Tour de Francia ofreció un final explosivo a la segunda semana de carrera. Justo después de la montañosa 14.ª etapa, esta jornada supuso otros 183,9 km de carrera y 4.098 m de desnivel positivo en una jornada más exigente.

Hubo emoción desde el primer momento, ya que Vingegaard, uno de los principales aspirantes a la general y entonces segundo clasificado, sufrió una caída que le dejó fuera de la carrera, lo que aupó a Evenepoel al segundo puesto de la general.

Pero cuando la carretera empezó a ascender hacia la meta en la cima del Plateau de Solaison, ocurrió algo diferente. A lo largo de este Tour, la explosividad de Pogačar ha resultado insuperable para cualquiera: el esloveno ha conseguido cuatro victorias de etapa y ha acumulado una ventaja de cinco minutos en su búsqueda de un quinto título del Tour, con el que igualaría el récord.

Four-time Tour winner Tadej Pogačar (R) is known for his explosive finishes © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Sin embargo, cuando los aspirantes a la clasificación general empezaron a quedarse atrás en las pendientes del Plateau de Solaison, Evenepoel se pegó a la rueda trasera del maillot amarillo.

Tras dar caza a la escapada, Evenepoel, Pogačar y Del Toro se hicieron rápidamente con una cómoda ventaja sobre el resto de favoritos de la general.

04 Cómo Evenepoel venció a Pogačar en el sprint de la etapa 15

Cuando el trío lanzó sus sprints finales hacia la línea de meta, fue Evenepoel quien dio el golpe decisivo. Tras desmarcarse de Del Toro, puso el punto de mira en la meta y, por primera vez en el Tour de este año, demostró ser demasiado fuerte para Pogačar.

Aunque la diferencia fue mínima, esta victoria le dará al belga la confianza de que Pogačar no es invencible. Con más etapas de montaña por delante, habrá más oportunidades de recortar esos cinco minutos de desventaja.

The Belgian is looking like the complete package after this stage win © Getty Images/Red Bull Content Pool

05 ¿Podrá Remco Evenepoel ganar el Tour de Francia de 2026?

La tercera y última semana de carrera te ofrece a Evenepoel una oportunidad inmediata para recortar la ventaja de Pogačar. El actual campeón del mundo de contrarreloj individual de la UCI comenzará la etapa 16 como uno de los favoritos en la contrarreloj, con el objetivo de conseguir tu segunda victoria de etapa en la carrera de este año y la cuarta de tu carrera en el Tour.

A partir de ahí, el recorrido incluye una etapa con colinas y tres días de montaña antes de que la carrera llegue a París para su tradicional final de gala. Si Evenepoel consigue repetir el nivel que mostró en la etapa 15, tendrá más oportunidades de sumar victorias de etapa y, al mismo tiempo, afianzar su segundo puesto en la general.

Y si sigue con su racha ascendente mientras que la forma de Pogačar empieza a decaer, entonces un histórico primer maillot amarillo tanto para Evenepoel como para el Red Bull - BORA - hansgrohe podría estar aún a su alcance. Además, se convertiría en el primer belga desde Lucien Van Impe, hace 50 años, en ganar la carrera más emblemática del ciclismo.

Sobre el autor ¿Quién es Charlie Allenby? Charlie es colaborador independiente de RedBull.com y vive en Londres, Reino Unido. Cubre diversas disciplinas sobre dos ruedas para Red Bull, como el ciclismo de carretera, el de montaña y el BMX, y también escribe sobre ciclismo para publicaciones como Rouleur, Bike Radar y The Guardian. Cuando no está escribiendo sobre ello, es un apasionado del ciclismo y del running, y ha completado pruebas emblemáticas como la marcha ciclista Paris-Roubaix Challenge y la Maratón de Londres.