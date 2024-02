Cómo construir el dron más rápido del mundo

“Nuestra idea inicial era que la aerodinámica es el factor más importante, no necesariamente el peso. Sabíamos que, si podíamos hacer algo super aerodinámico y super eficiente, también conseguiríamos que las baterías duraran más. La segunda táctica fue no buscar la velocidad máxima, sino centrarnos también en la resistencia. Desde la batería hasta los motores y las hélices, queríamos que todo funcionara justo por debajo de sus límites para que fuera muy eficiente y no sobrecargara el dron”.