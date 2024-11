“No ha dado un paso en falso": Cómo Verstappen ganó su título más difícil

Según Lando Norris, su mayor rival en la lucha por el título, el hombre al que derrotó en Las Vegas para alzarse con la corona: “No ha puesto un pie en falso en todo el año. Ése es su punto fuerte. No tiene puntos negativos. Cuando ha tenido el coche más rápido, ha dominado las carreras. Cuando no ha tenido el coche más rápido, ha estado justo detrás de nosotros y casi ha ganado las carreras de todos modos. No ha tenido ninguna carrera mala en todo el año. Ha pilotado como Max siempre ha pilotado, que es perfectamente y no se le puede reprochar nada”.