Elden Ring: Cómo experimenta el juego un principiante de Souls

No he tenido mucha experiencia con los juegos Souls de From Software. Debido a su escenario, Bloodborne y Sekiro fueron capaces de mantenerme ocupado durante algún tiempo, pero nunca llegaron a "encajar". Incluso después de dar una oportunidad a cada parte de la serie Dark Souls, nunca consiguieron entretenerme durante más de unas horas. Supongo que pasé la mayor parte del tiempo en juegos similares a Souls de otros desarrolladores. Principalmente The Surge, del estudio alemán Deck 13, y Code Vein de Bandai Namco. Pero también aquí el tiempo de juego era limitado.

Con el lanzamiento de Elden Ring, y la expectación que ha suscitado, naturalmente me he hecho la misma pregunta que muchos otros jugadores también se han hecho: "Si no me gusta Dark Souls, ¿me gustará Elden Ring?"

