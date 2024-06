Así es como debes prepararte para Elden Ring: Shadow of the Erdtree

No es exagerado decir que Elden Ring: Shadow of the Erdtree es posiblemente el contenido descargable más esperado de un juego. Cuando Elden Ring salió a la venta en febrero de 2022, arrasó en todo el mundo. La trilogía Dark Souls de FromSoftware ya había creado un nuevo género de juego, a menudo imitado pero nunca replicado, pero parecía que el género Souls alcanzaba nuevas cotas con el lanzamiento de Elden Ring.

Presentamos Elden Ring: Shadow of the Erdtree en un evento exclusivo de retransmisión en directo, en el que los jugadores pudieron echar un primer vistazo en exclusiva mundial a la expansión del juego. Descubre lo que ocurrió en Red Bull Levels: Elden Ring Shadow of the Erdtree aquí .

Llevar la fórmula Souls a un mundo abierto fue un golpe de genio que desvió estos juegos de las agotadoras pruebas de resistencia de los guanteletes de progresión lineal que Dark Souls, Bloodborne y Sekiro: Las sombras mueren dos veces son, a un juego más parecido a la exploración libre de The Elder Scrolls V: Skyrim -¿me pregunto si el uso de "Elder" es un guiño al famoso RPG de mundo abierto?

Torrent te lleva de paseo por las Tierras Intermedias © FromSoftware, Inc.

Añade el nombre del querido escritor de fantasía George R. R. Martin a la mezcla y, por supuesto, Elden Ring iba a ser un éxito rotundo. Así que el mundo ha estado esperando con gran expectación durante más de dos años una expansión. Ahora que la espera casi ha terminado, es hora de que recordemos lo bueno y absorbente que fue Elden Ring. Por eso hemos elaborado una lista con algunas cosas que deberían ayudarte a emocionarte y a prepararte para volver a las Tierras Intermedias.

01 Todo lo que sabemos sobre el DLC

Empecemos repasando todo lo que sabemos sobre el DLC Shadow of the Erdtree. FromSoftware es notoriamente hermética en cuanto a los detalles antes del lanzamiento de sus juegos, pero varios entrevistadores y medios de comunicación, junto con los tráilers publicados oficialmente, han conseguido extraer algunas jugosas pepitas de información para darnos una idea aproximada de lo que podemos esperar.

Shadow of the Erdtree será el único DLC de Elden Ring

Probablemente, el dato más definitivo que tenemos es que Elden Ring Shadow of the Erdtree salió a la venta el viernes 21 de junio de 2024. Aunque FromSoftware no ha confirmado si hay una secuela de Elden Ring en camino, sí ha dicho que Shadow of the Erdtree será el único contenido descargable de Elden Ring. Explicaron que un único DLC permitía al equipo mantener las cosas a gran escala en un gran mundo, en lugar de dividir esta experiencia de exploración en partes más pequeñas.

Sin embargo, el director de juego de Elden Ring, Hidetaka Miyazaki, ha declarado que Shadow of the Erdtree es "nuestra mayor expansión hasta la fecha en términos de volumen total". FromSoftware tiene la tradición de hacer que sus DLC sean transformadores, en lugar de que parezcan añadidos a sus juegos. A menudo terminan historias cruciales y profundizan en la historia de sus juegos con sus expansiones. Los jugadores también disfrutan con los nuevos combates contra jefes que aportan estos DLC, que casi siempre son de los mejores del juego o, como mínimo, de los más difíciles. Así que el comentario de Miyazaki nos tiene muy entusiasmados.

Los DLC podrían durar entre 30 y 40 horas

Para que nos hagamos una idea del volumen que podemos esperar, Miyazaki ha dejado caer que la zona jugable de Shadow of the Erdtree será "algo mayor incluso que Limgrave en el juego base". Por tanto, los jugadores pueden esperar que el DLC dure entre 30 y 40 horas.

George R. R. Martin, autor de Juego de Tronos, proporcionó a FromSoftware un mito base a partir del cual construir el mundo y la tradición de Elden Ring. La historia y la construcción del mundo de Shadow of the Erdtree se basan en el trabajo original de George R. R. Martin, y no ha aportado ningún material nuevo para este contenido descargable.

Cómo encaja este DLC en el lore y la narrativa de Elden Ring

Recientemente hemos recibido un tráiler completo de la historia de Shadow of the Erdtree, que ha arrojado algo de luz sobre cómo encaja este contenido descargable en la historia y la narrativa de Elden Ring. En resumen, Shadow of the Erdtree sigue la historia de Miquella, el hermano gemelo de Malenia, que fue maldecido para ser eternamente joven y no llegar a adulto. El jugador seguirá los pasos de Miquella en la zona de la Tierra de las Sombras del DLC. La historia también involucrará a la reina Marika y lo que hizo en esta Tierra de las Sombras, y qué llevó a Miquella a seguirla hasta ella.

Para entender cómo accederán los jugadores al contenido descargable, hay que profundizar un poco en el lore. Cansado de no llegar nunca a adulto, Miquella se acuesta en un capullo en el Haligtree, con el objetivo de envejecer paralelamente al árbol, atándose a él regando el árbol con su sangre. Su intención era que el Haligtree creciera hasta convertirse en un Erdtree, pero antes de que pudiera completar su tarea, Miquella cayó en un profundo sueño. En realidad, el capullo de Miquella puede verse en Elden Ring tras derrotar a Mohg, el Señor de la Sangre. Mohg robó el capullo, entró en él e intentó comunicarse con Miquella a través de sus sueños.

En el Tráiler de revelación del juego, vemos el capullo con el brazo de Miquella colgando de él. Con todo ello, Miyazaki ha declarado lo siguiente: "El capullo y el brazo que visteis al principio del tráiler... es en realidad el punto de entrada a la Tierra de las Sombras, donde los jugadores accederán a la zona del DLC".

Nuevos combates contra jefes

Así pues, para acceder a la zona DLC de la Sombra de Erdtree, deberás derrotar a Starscourge Radahn en el Castillo de Redmane y a Mohg, Señor de la Sangre en el Palacio de Mohgwyn.

Aparentemente, podemos esperar que haya al menos 10 nuevos combates contra jefes en Shadow of the Erdtree. También se añadirán ocho nuevas categorías de armas al juego, junto con nuevas armas, equipamiento y habilidades.

Miyazaki ha dejado caer que el contenido de Shadow of the Erdtree puede considerarse de un nivel de dificultad de juego tardío. Al describir el nivel de desafío que deben esperar los jugadores, se han utilizado palabras como "encuentros desafiantes", "amenazas amenazadoras" y "dificultades".

El diseño de niveles de Shadow of the Erdtree estará más entrelazado entre zonas

Parece que el diseño de niveles de Shadow of the Erdtree va a estar más entrelazado entre zonas, sin cambios drásticos entre zonas abiertas y mazmorras aisladas. Miyazaki ha dicho: "Queríamos profundizar más y aportar un diseño de niveles más denso y rico, que uniera estos tipos de disposición de forma un poco más fluida. Por supuesto, habrá grandes zonas abiertas, por supuesto habrá mazmorras de legado, pero también hemos experimentado con algo un poco más intermedio para ofrecer una experiencia de juego más diversa".

La zona de la Sombra del Árbol de Erd tiene una nueva mecánica de escala de nivel que sólo se aplica a ella. Los jugadores podrán reunir Fragmentos de Scadurtree, y una vez suficientes, aparecerá una nueva opción cuando descanses en un lugar de gracia. Esto aumentará el nivel de tu Bendición de Scadurtree, que aumenta la cantidad de daño que infliges, y reduce el daño que recibes de Enemigos y Jefes. Pero esto sólo se aplica a la Tierra de las Sombras, si vuelves al mapa principal del juego, la Bendición de Scadurtree dejará de aplicarse.

Más pantanos venenosos

Las Cenizas de Espíritu Reverenciadas son otra nueva mecánica introducida en la expansión La Sombra del Erdtree. Esta mecánica permite potenciar las Cenizas de Espíritu y las Invocaciones más allá de +10, permitiendo que sigan escalando contigo en el DLC, pero también aumenta la durabilidad y la salud de Torrente, tu corcel espectral. De nuevo, esta mecánica sólo se aplica a la Tierra de las Sombras y no a Las Tierras Intermedias.

Por último, podemos esperar más de un elemento básico de FromSoftware... ¡los pantanos envenenados! Al parecer, Miyazaki disfruta creando pantanos venenosos porque el proceso le ofrece un punto de introspección. Supongo que correr por un pantano presa del pánico debido a un medidor de veneno que se llena constantemente y al temor de que un demonio pueda salir del lodo turbio en cualquier momento puede hacer que cualquiera examine su propio estado mental y emocional. Cada uno a lo suyo.

02 Prepárate para Shadow of The Erdtree

Esto es lo que podemos esperar de Shadow of the Erdtree. Estamos entusiasmados, pero ¿qué hay de prepararse para ello? Han sido más de dos años de preparación, así que puede que estemos un poco oxidados. Aquí tienes algunas cosas que te recomendamos hacer para ponerte a punto para este DLC realmente épico:

Ponte al día en Lore

Siempre es bueno saber dónde, por qué y qué de algo, así que ¿por qué no repasar un poco la historia de Elden Ring antes de aventurarte de nuevo en el juego? De hecho, FromSoftware ha publicado una guía de estrategia oficial, dividida en dos volúmenes de 500 páginas cada uno, por si realmente quieres profundizar.

Pero como no disponemos de 1000 páginas de tiempo o espacio para cubrir toda la historia, aquí tienes un resumen muy básico para refrescarte la memoria:

El mundo de Elden Ring se llama Tierras Intermedias. Es un continente gigantesco y místico rodeado de agua, gobernado por semidioses y bendecido por un dios conocido como La Gran Voluntad con un poder llamado Anillo de Elden. El Anillo de Elden reside en el Erdtree, que tal vez recuerdes haber visto en el juego mientras mirabas a lo lejos ese colosal y etéreo perenne que dominaba el horizonte.

El Anillo del Edén dicta las reglas de la realidad de Las Tierras Intermedias y la reina Marika, la soberana divina reinante, elimina a propósito de él la Runa de la Muerte Destinada, concediendo la vida eterna a todo el mundo.

Marika y su marido Godfrey -el primer Señor de los Elden- conquistan entonces las Tierras Intermedias. Tienen tres hijos, que son los primeros descendientes semidioses, iniciando el "Linaje Dorado". Marika destierra a Godfrey y a su pueblo, lo que les hace perder su gracia y crea a los primeros Tarnished. Marika toma entonces a Radagon, un misterioso guerrero pelirrojo, como su próximo esposo y Señor de los Elden, y también tiene con él algunos hijos semidioses.

Godrick el Injertado - un hueso duro de roer para uno de los primeros jefes © FromSoftware, Inc.

A continuación, el Anillo de los Eldados se fragmenta en múltiples Grandes Runas tras un acontecimiento llamado la Noche de los Cuchillos Negros y una terrible guerra llamada la Destrucción. Esto altera la realidad y compromete aún más la visión del mundo de La Voluntad Mayor. La Voluntad Mayor decide que ya ha tenido bastante y abandona a los semidioses. Marika también desaparece sin previo aviso ni ninguna pista de adónde fue y no se la ha vuelto a ver desde entonces.

Así pues, al comienzo de Elden Ring, numerosas facciones y los semidioses hijos de Marika están enzarzados en un estancamiento de siglos en las Tierras Intermedias. Estos semidioses poseen Grandes Runas rescatadas del dañado Anillo de Elden, pero ninguno ha obtenido el poder suficiente para sustituir a Marika (algo que, de todos modos, sólo pueden hacer ciertos semidioses poderosos conocidos como Empíreos) o convertirse en el próximo Señor de Elden (algo que puede hacer cualquiera).

Aunque la Voluntad Mayor ha abandonado a los semidioses hijos de Marika, sigue influyendo en el mundo gracias a entidades conocidas como los Dos Dedos, que actúan como sus agentes. Su trabajo consiste en ayudar a aquellos que podrían ayudar a la Gran Voluntad, como los Embriagados y otros Empíreos.

Entonces, ¿quién eres tú como jugador en todo esto? Bueno, cualquiera que haya sido exiliado de las Tierras Intermedias con Godfrey y haya perdido la guía de la gracia del Erdtree es conocido como un "Empañado". Durante siglos, estos Empañados vivieron como mortales en otros lugares lejanos, básicamente como humanos normales.

Sin embargo, tras la Destrucción y el abandono de los semidioses por parte de la Gran Voluntad, la guía de la gracia del Árbol de Erd y el Anillo de los Elfos ha vuelto a los Empañados. Este nuevo poder ha guiado a tu personaje de vuelta a las Tierras Intermedias para romper el estancamiento. La guía de la gracia también significa que no se te puede matar permanentemente, de ahí que reaparezcas en los lugares de la gracia.

Unas Jarras Vivientes enfriándose junto a un Sitio de Gracia © FromSoftware, Inc.

Así que, como jugador, tu personaje está intentando rastrear estos trozos del Anillo de los Eldados llamados Grandes Runas, que están en poder de estos semidioses hijos de Marika, y conseguir las suficientes para convertirse en el Señor de los Eldados. Tu trabajo consiste en explorar el mundo, hacerte más fuerte y luchar o aliarte con los que encuentres por el camino para instaurar un nuevo orden. Conocerás a muchos otros héroes Tarnished por el camino, sobre todo en Roundtable Hold, un refugio seguro para los Tarnished que existe fuera de las Tierras Intermedias.

Vaya, eso ha sido mucho para un resumen, pero créeme, sólo he arañado la superficie de lo que ocurre en este gigantesco juego. Sin embargo, yo no me preocuparía demasiado si realmente no consigues entender todo esto. Los juegos de FromStoftware son opacos a propósito con sus narrativas. Algunas personas encuentran esta falta de claridad enloquecedora, pero piensa en ello más bien como una tomadura de pelo. Puedes jugar a este juego en una especie de aturdimiento narrativo, teniendo sólo una idea general de por qué estás haciendo lo que estás haciendo para impulsarte hacia adelante. Todo se reduce a: necesitas conseguir Grandes Runas y convertirte en el Señor de los Elden. Pero es divertido saber que hay un lore rico, profundo y detallado esperándote si realmente te sientes incluido para empollártelo.

03 Juega al Anillo de los Eldes

Ahora que te has familiarizado con la historia de Elden Ring, es hora de volver a encender el juego y familiarizarte con él. Si ha pasado mucho tiempo, puede que cargues tu última partida guardada y te encuentres en una zona avanzada del juego, rodeado de enemigos cuyos movimientos no recuerdas. Inevitablemente, acabarás siendo arrollado por el suelo por estas turbas y puede que acabes tirando el mando por la habitación en señal de frustración.

Nuestro consejo sería que empezaras con un personaje nuevo. Elden Ring te permite tener hasta 10 ranuras diferentes para guardar partidas. Sólo tienes que seleccionar Nueva partida en la pantalla de título.

Empezar una nueva partida te permitirá recorrer la zona tutorial del juego, llamada la Cueva del Conocimiento, que podría ser útil si realmente necesitas empezar desde cero para familiarizarte de nuevo con los controles y sistemas básicos del juego.

Tras salir de la cueva, estarás en Limgrave, que es una sección exuberante y amplia del Dominio de Tenebrae. Limgrave todavía tiene malos merodeando, pero están diseñados para que luchen los nuevos jugadores, por lo que podría ser útil volver a aprender los tiempos de parada y la gestión de la resistencia con ellos.

La exploración te permitirá aventurarte en lugares muy peligrosos © FromSoftware, Inc.

Por supuesto, nada te impide cargar a tu personaje de alto nivel y dirigirte a Limgrave para atravesar a estos matones de bajo nivel como un cuchillo caliente en la mantequilla, pero al hacerlo, podrías olvidarte del desafío de Elden Ring. Tal vez sea mejor crear un nuevo personaje para que tengas que enfrentarte a un poco de lucha, puede que descubras que te ayuda a recuperar la velocidad más rápidamente.

Cuando te sientas seguro siendo un don nadie de bajo nivel, vuelve a tu bola de demolición de alto nivel y familiarízate de nuevo con todo el equipo, los talismanes, las habilidades y las Cenizas de Espíritu de tu construcción. Podrías volver a Limgrave y simplemente demoler a todos esos tipos que te causaron dolor cuando estabas reaprendiendo el juego. Puede que esto no te ayude a prepararte para Shadow of the Erdtree, pero será una diversión catártica.

04 ¿Nuevo Juego+?

Una vez que venzas al jefe final de Elden Ring, tendrás la opción de volver al mundo o iniciar una Nueva Partida +. Entrar en el DLC con un personaje NG+ va a depender de dónde dejaste la partida. Ya sabemos que para acceder al DLC, basta con derrotar a Mogh, Señor de la Sangre. Así que si nunca llegaste a enfrentarte a la Bestia de los Eldes en tu partida, puedes ir a molestar a Mogh e integrar el DLC en tu Aventura del Anillo de los Eldes.

Pero si ya has superado el juego y no elegiste inmediatamente "¿Empezar el viaje 2?" cuando se te preguntó después de matar a la Bestia de los Elden, puede que hayas olvidado que el resto de la pregunta decía lo siguiente: "Si no empiezas de nuevo ahora, puedes elegir empezar el viaje 2 más tarde en la Mesa de la Gracia Perdida en la Fortaleza de la Mesa Redonda". Puedes llegar a la Mesa Redonda haciendo clic en el símbolo de la esquina inferior izquierda del mapa, o seleccionándola en la lista de Lugares de Gracia.

Si decides enfrentarte al DLC en NG+, recuerda que los enemigos y los jefes infligirán más daño y tendrán más salud, que aumentará en función de su ubicación. Además, tu aventura empezará desde el principio, así que tendrás que volver hasta el punto en el que puedas acceder de nuevo a Mogh. Además, como sabemos que Shadow of the Erdtree está diseñado como contenido para el final del juego, jugarlo en NG+ lo hará sustancialmente más difícil, y tendrás que enfrentarte a él sin el beneficio de ninguna guía en el lanzamiento, ya que la comunidad podría tardar uno o dos meses en publicarlas.

05 Enfréntate a algunos jefes y consigue el equipo que te hayas perdido

Uno de los argumentos para volver a tu partida guardada del Anillo de los Eldes y rechazar empezar con un personaje de Nueva Partida + es que te da la oportunidad de hacer limpieza en el Anillo de los Eldes. ¿Por qué no poner orden en las Tierras Intermedias limpiándolas de algunos de esos jefes que crees que han pasado desapercibidos? Aquí tienes una lista de algunos jefes que también sueltan un botín útil que podría ayudarte en el DLC.

Luchar contra jefes horribles forma parte de la experiencia Elden Ring © FromSoftware, Inc.

Astel Nacido Natural del Vacío

Puede que merezca la pena enfrentarse a este jefe por lo fuera de lugar que parece. Astel Naturalborn of the Void es un jefe legendario opcional que parece salido del espacio y no de la fantasía. Su extrañeza también se extiende a sus animaciones de ataque, así que ten cuidado, puede que tengas que evadirte y defenderte durante un rato para saber cuándo será una buena ventana de ataque.

Para llegar a Astel, Nacida Natural del Vacío, tendrás que dirigirte a las profundidades subterráneas, pasando por el Lago de la Pudrición y el Gran Claustro. Astel es un jefe opcional, pero al derrotarlo desbloquearás el final alternativo de la Era de las Estrellas. Además, conseguirás el Recuerdo del Nacido Natural, que puedes intercambiar con Enia por la Ceniza de Guerra: Olas de Oscuridad o las Estrellas del Bastardo.

Lichdragón Fortissax

Lichdragon Fortissax es un jefe excepcionalmente difícil de derrotar. Este jefe Legendario lanza una amplia gama de ataques infundidos por el Rayo, por lo que tendrás que usar conjuntos de armadura con las resistencias adecuadas para avanzar con este dragón. Aunque Lichdragon Fortissax es un jefe opcional, si quieres conseguir el final Age Of The Duskborn, tendrás que derrotarlo.

Al matar al dragón-rich Fortissax, los jugadores obtendrán el Recuerdo del dragón-rich, que se puede entregar a Enia a cambio de la Lanza relámpago de Fortissax o los Conjuros del relámpago de la muerte. La Lanza Relámpago de Fortissax te permite invocar dos lanzas relámpago que se clavan desde arriba, mientras que el Relámpago de Muerte libera un ataque de área de efecto de tormenta de relámpagos de muerte, que es sencillamente impresionante.

Señor Dragón Placidusax

Hay muchos dragones en Elden Ring (George R. R. Martin escribió la historia, recuerda), pero el Señor Dragón Placidusax es, con diferencia, uno de los jefes más difíciles del juego. No sólo su nombre es difícil de pronunciar, sino que esta monstruosidad escamosa utiliza ataques masivos de área de efecto basados en fuego y relámpagos, y también resulta que tiene muchas resistencias.

Sin embargo, una vez derrotado, el Señor Dragón Placidusax dejará caer el Recuerdo del Señor Dragón. Este objeto se puede usar para obtener el Filo de peñasco del Rey Dragón o la Ruina de Placidusax entregándoselo a Enia en la Fortaleza de la Mesa Redonda. La Cragblade del Rey Dragón es una espada pesada que aumenta con la destreza y es excelente para infligir daño de rayos. La Ruina de Placidusax, por su parte, te permite eructar el aliento dorado del Señor Dragón e infligir un inmenso daño de Fuego.

Malenia, Hoja de Miquella

Malenia, Blade of Miquella, uno de los jefes más duros de Elden Ring © FromSoftware, Inc.

Malenia, Hoja de Miquella, es el jefe del que hablan en voz baja la mayoría de los jugadores del Anillo de Elden, y a menudo se considera la verdadera vara de medir que separa a los manchados de los meramente descoloridos. Resulta extraño pensar que, de hecho, sólo es una jefa opcional y que está oculta en una oscura sección del mundo: Elphael, Brace of the Haligtree.

Enfrentarse a Malenia es sin duda todo un reto. Pero Malenia deja caer dos objetos notables: La Gran Runa de Malenia y el Recuerdo de la Diosa de la Podredumbre. La Gran Runa de Malenia es un gran complemento para cualquier construcción, ya que te permite recuperar PS atacando después de recibir daño, un poco como en Bloodborne. Por otro lado, el Recuerdo de la Diosa de la Podredumbre te permite conseguir armas como la Mano de Malenia o la Aeonia Escarlata al entregárselo a Enia en la Mesa Redonda.

06 Mods del Anillo de Elden que puedes probar

Si crees que ya te has puesto al día en todo lo relacionado con el Anillo de Elden y buscas una forma de pasar el tiempo antes de que aparezca la Sombra del Árbol de Erd, ¿por qué no animar tu experiencia en el Anillo de Elden con un mod? Por otra parte, puede que el juego te resulte un poco más difícil de lo que recordabas y te gustaría poder ajustarlo un poco más a tu gusto. Pues no temas, probablemente haya un mod que pueda ayudarte. Aquí tienes una lista de algunos de nuestros favoritos.

Modo Fácil Para Elden Ring

Creador: odashikonbu

Enlace de descarga: https://www.nexusmods.com/eldenring/mods/146

Si al volver a jugar a Elden Ring empiezas a sentirte como si te estuvieras golpeando la cabeza contra un muro de ladrillos, ¿por qué no instalas un mod que convierta ese muro en malvavisco?

Instalar el mod Modo Fácil para Elden Ring puede permitirte reducir el daño en un 50%, aumentar tu ataque en un 25%, darte runas 10x e incluso desactivar cosas como el peso del arma y la armadura, para que puedas ponerte los hilos más resistentes al tipo de daño y seguir rodando por ahí como si sólo llevaras un taparrabos.

Desactivar la Pérdida de Runas al Morir

Creador: TechieW

Enlace de descarga: https://www.nexusmods.com/eldenring/mods/376

Esto hace exactamente lo que dice en la lata y detiene el borrado de tus runas recolectadas cuando mueres. Y también elimina la molestia de tener que volver al lugar donde moriste para recuperarlas. Puede parecer que esto elimina gran parte del desafío del juego, pero en realidad puede ser bastante liberador no tener que preocuparte constantemente de guardar tus runas.

También te permite explorar y dejarte atrapar por trampas y ataques sorpresa sin ninguna penalización. Qué más da ese caballero escurridizo con una pica que estaba escondido detrás de una puerta y te ha pinchado por la espalda matándote. No has perdido nada por ello y ahora sabes que está ahí, así que puedes disfrutar de una dulce venganza mientras le golpeas por las leves molestias que te ha causado.

Cooperación sin fisuras

Creador: LukeYui

Enlace de descarga: https://www.nexusmods.com/eldenring/mods/510

Luchar contra los amigos es una cosa, luchar con ellos es otra. © FromSoftware, Inc.

Seamless Co-Op es uno de los mods más populares para Elden Ring porque revitaliza el aspecto multijugador del juego. Todo es mejor con amigos y el mod Seamless Co-Op permite a los jugadores jugar al juego con hasta cuatro personas más sin ninguna restricción.

Jugar a un juego de FromSoftware a menudo puede parecer una tarea solitaria, pero puede que te preocupe que, por muy bonito que suene formar equipo con amigos, ¿jugar con otras cuatro personas no arruinaría el desafío del juego? No te preocupes, el mod Seamless Co-op garantiza una experiencia adecuada en Elden Ring, ya que equilibra la escala de enemigos para que el juego no se convierta en un juego de niños.

Pausa el juego

Creador: TechieW y iArtorias

Enlace de descarga: https://www.nexusmods.com/eldenring/mods/43

Puede ser muy fácil dar por sentadas ciertas cosas en los juegos. Un buen sistema de Ping en los juegos multijugador, las comparaciones de botín en los RPG, los modos de asistencia en los juegos de lucha, etc. Sin embargo, la posibilidad de pausar la partida porque tu compañero te ha hecho una pregunta, o para que puedas levantarte y ocuparte de lo que está hirviendo en la cocina, o simplemente para que puedas rascarte el picor de la punta de la nariz, es probablemente lo que más se da por sentado.

No entiendo por qué FromSoftware insiste en no dejarte pausar sus juegos (¡en Sekiro: Las sombras mueren dos veces sí podías!), pero gracias al mod Pause The Game, de nombre críptico, por fin puedes disfrutar de Elden Ring como se supone que se debe disfrutar: a tu aire.

Mod Juego de Movimientos de Clever

Creador: Clever

Enlace de descarga: https://www.nexusmods.com/eldenring/mods/1928

¿Por qué no llevar Elden Ring un paso más allá con el Clever's Moveset Mod, que añade al juego un montón de locos y divertidos conjuntos de movimientos? Si eres fan de Avatar: The Last Airbender, el Clever's Moveset Mod añade, Tierra-control y Aire-control, Artes Marciales, e incluso la Respiración del Trueno de Zenitsu de Demon Slayer.

Ahí lo tienes. Lo que te recomendamos que hagas para prepararte para el DLC Shadow of The Erdtree de Elden Ring. Esto sólo ha arañado la superficie de lo que podrías conseguir en Elden Ring, porque es difícil creer que haya alguien ahí fuera que haya jugado realmente al cien por cien a este juego. Pero tanto si vences a la Bestia de Elden como si no, todos sabemos que Shadow of the Erdtree va a devolver a Elden Ring al zeitgeist del público cuando se publique el viernes 21 de junio, y estamos impacientes por ver cómo se enfrentarán los jugadores a los nuevos desafíos que les esperan.