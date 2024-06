Las 10 cosas más emocionantes de la nueva expansión de Elden Ring

Es oficial, después de Red Bull Levels: Elden Ring mostrara en directo el contenido descargable de Shadow of the Erdtree , ya estamos impacientes por que llegue la nueva expansión el 21 de junio.

Y vaya evento que fue, con artistas de la talla de HandOfBlood, MissMikkaa y Sabaku no Maiku que se dejaron caer por aquí para explorar Land of Shadow por primera vez. Empezamos a reconocer el terreno en Tarnished Trails, antes de que MissMikkaa nos guiara por un taller de pistas de baile (más difícil de lo que parece).

A continuación, nuestros guerreros del juego se emparejaron para Brain y Brawn Challenge, una serie de combates contra jefes que resultaron mucho más brutales -y emocionantes- de lo previsto.

Por último, pudimos echar un primer vistazo a la presentación de Shadow of the Erdtree. Hay mucho de lo que hablar. Y aún más, hasta el 21 de junio. Si quieres jugar al juego sin saber absolutamente nada, no mires ahora.

Si sólo quieres hacerte una idea de lo que te espera en esta enorme, emocionante y súper desafiante adición al mejor juego de todos los tiempos, sigue leyendo bajo tu propio riesgo...

No te pierdas los mejores momentos de Red Bull Levels: Elden Ring Shadow of the Erdtree:

01 La historia

La historia lo es todo en Elden Ring. Y, si se iba a crear un DLC, debía tener la mejor narrativa posible. Por suerte, Shadow of the Erdtree te cubre las espaldas.

Guiados por Empyrean Miquella, los jugadores son llamados a Land of Shadow, un lugar oculto por Erdtree donde la diosa Marika pisó por primera vez.

Allí descubrirás los oscuros secretos del mundo mientras conoces a otros misteriosos que siguen los pasos de Miquella...

Conocidos streamers de todo el mundo estuvieron en Berlín para el evento © Marius Faulhaber/Red Bull Content Pool

02 Un mundo enorme

Y hay mucho que explorar. Elden Ring Shadow of the Erdtree lleva a los jugadores más allá de Lands Between para explorar un mundo completamente nuevo: Land of Shadow.

Se estima que Land of Shadow tiene aproximadamente el tamaño de Limgrave y Caelid juntos. Lo mejor de todo es que los jugadores pueden viajar sin problemas entre el contenido descargable y el original con toda la libertad que esperas.

03 Juego en mundo abierto

Puede que Shadow of the Erdtree sea un DLC, pero no es algo secundario. Sus mundos, personajes y armas (más sobre esto en un momento) han sido meticulosamente pensados no solo para añadir valor extra al juego principal, sino para elevarlo y celebrar realmente lo que hace que la serie sea tan querida.

No podemos decir mucho sobre los nuevos mapas, salvo que empezarás en un enorme y espeluznante cementerio. Si al principio te parece un poco yermo, no temas, te esperan un montón de espeluznantes enemigos, incluido un enorme caldero de llamas.

Explora un poco más y encontrarás cuevas, mazmorras, túneles de lava, campos cubiertos de hierba, bosques místicos y no uno, sino dos grandes castillos: El Castillo de Belurat y el Castillo de Estis. Y, por supuesto, un montón de secretos aún por desvelar.

04 Garras de Bestia

El director de Elden Ring, Hidetaka Miyazaki, ha confirmado que habrá nuevas categorías de armas, como espadas, escudos y armas arrojadizas nunca vistas. En nuestra opinión, una razón más que suficiente para hacerse con una copia.

Lo mejor de todo es que vuelven las Beast Claws (Garras de Bestia), con una nueva variante que se rumorea que será más rápida, más agresiva y con ataques más exagerados que sus cuatro variedades predecesoras. En cuanto a lo que esto significa en términos prácticos, tendrás que esperar hasta el 21 de junio para averiguarlo.

05 Grandes espadas ligeras

Vale, sabemos que queréis saber más sobre armas. ¿qué tal las grandes espadas ligeras?

Presentada en el avance de Elden Ring: Shadow Of The Erdtree, esta clase completamente nueva tiene el mismo alcance que un Greatsword, pero también cuenta con combos y balanceos más rápidos; en otras palabras, una combinación ganadora para aquellos que dividen sus estadísticas entre Destreza y Fuerza.

NoWay4u_Sir fue el primero en superar al nuevo jefe © Marius Faulhaber/Red Bull Content Pool Pude aturdirlo con el ataque ligero de la nueva arma. Entonces creo que tuve mucha suerte. NoWay4u_Sir

06 Malos más duros

Resulta que estas armas nuevas y mejoradas van a ser muy útiles, ya que se rumorea que los jefes y los enemigos normales y corrientes van a ser un poco más duros que en el juego base original.

Pero no te preocupes demasiado, porque...

07 Nuevas bendiciones

Para ayudarte a enfrentarte a estos duros enemigos, FromSoftware ha introducido una nueva mecánica de potenciación para aumentar tu Bendición de Scadutree que, a su vez, potencia el ataque y la negación de ataque de tu personaje.

No importa el arma que lleves equipada, y estos potenciadores se pueden acumular, lo que significa que cuantos más fragmentos de Scadutree encuentres, más potente será tu potenciador de Bendición de Scadutree. También deberás estar atento a los objetos Revered Spirit Ash y acumular tantos como puedas.

08 Nuevas clases

Para ayudarte en tu camino, ahora también puedes elegir una de las tres clases, incluyendo las nuevas clases Caballero y Hechicero de Shadow of the Erdtree. (Además de la habitual clase Guerrero). Cada una de ellas tiene sus propias ventajas y, aunque puedes llevar las armas del juego base, se rumorea que se introducirán unas 100 armas nuevas en Shadow of the Erdtree, lo que hace que la experiencia de juego sea casi infinita, dependiendo del avatar que elijas y de cómo elijas equiparlas...

09 Frascos de perfume mejorados

La expresión de la cara de Elajjaz muestra lo intenso que es el nuevo DLC © Marius Faulhaber/Red Bull Content Pool No tenía ni idea de dónde estaba el jefe. Con la nueva arma de perfume que inflige daño AoE de fuego, ha ido muy bien Elajjaz

Ya hemos mencionado algunas de estas nuevas armas, pero merece la pena mencionar los frascos de perfume. Al igual que en el juego base, podrás fabricar pociones, al igual que los enemigos perfumistas.

Pero lo mejor de todo es que esta vez podrás equipar un frasco de perfume permanente en tu mano para infligir una descarga rápida de daño o un ataque más lento que emite un AOE a los enemigos cercanos. Bien…

10 Jefes más grandes

Ya hemos hablado en detalle de los jefes más duros de Elden Ring. Pero no podemos dejar de mencionar lo entusiasmados que estamos con las nuevas incorporaciones.

Al fin y al cabo, ¿a quién no le gusta enfrentarse sin parar a un monstruo imposible, muriendo una y otra vez hasta que por fin conseguimos arrebatarle la victoria de las fauces y las garras de la derrota?

No vamos a decir absolutamente nada más sobre los jefes que te esperan. Estás solo, y con razón. Lo único que diremos es que tanto Divine Beast Dancing Lion como Twinned Knight Relanna están deseando conocerte...

Shadow of the Erdtree saldrá a la venta el 21 de junio en todas las plataformas en las que está disponible el juego principal: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S y Xbox One. Más información aquí bandainamcoent.eu/elden-ring.