Electrick nos descubre sus armas para ganar el Dance Your Style

Red Bull Dance Your Style España 2022 Red Bull Dance Your Style es el reto definitivo …

Todo sobre el Red Bull Dance Your Style

El baile para mí es una manera de expresar y liberar tanto mis pensamientos como mis sentimientos de una manera en la que me siento libre al conectar la mente con la música y la danza.

El baile para mí es una manera de expresar y liberar tanto mis pensamientos como mis sentimientos de una manera en la que me siento libre al conectar la mente con la música y la danza.

El baile para mí es una manera de expresar y liberar tanto mis pensamientos como mis sentimientos de una manera en la que me siento libre al conectar la mente con la música y la danza.

Me inspiran muchísimas personas, pero a día de hoy lo que más me inspira es cuando viajo a eventos de danza o conozco bailarines de diferentes partes del mundo y aprender de ellos , ver qué tienen que decir ellos con su cuerpo y su baile.

Me inspiran muchísimas personas, pero a día de hoy lo que más me inspira es cuando viajo a eventos de danza o conozco bailarines de diferentes partes del mundo y aprender de ellos , ver qué tienen que decir ellos con su cuerpo y su baile.

Me inspiran muchísimas personas, pero a día de hoy lo que más me inspira es cuando viajo a eventos de danza o conozco bailarines de diferentes partes del mundo y aprender de ellos , ver qué tienen que decir ellos con su cuerpo y su baile.