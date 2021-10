Conoce a Emily Tran, alma máter de EQNX Gaming

Que no es el fin del mundo cuando se cierra una puerta. A veces las cosas no van a funcionar. A veces un jugador no firma por ti, un acuerdo de patrocinio no se lleva a cabo o un evento no se realiza, pero eso no es el fin. Simplemente, tomas esa experiencia y sigues adelante con ella. Los diferentes caminos están bien, no todo nos hará o arruinará.