Emma Navarro le da un nuevo aire a su vida como tenista profesional

Ya no las hacen como Emma Navarro . A sus 24 años, esta jugadora de Charleston, pero nacida en Nueva York, es a la vez una figura del pasado y una nueva voz en el tenis. Tan contenta de bromear con sus compañeras en Instagram como de afianzar su 11º puesto en la clasificación mundial, Navarro tiene un carisma a la altura de su talento.

Dirigida por el conocido y respetado entrenador Peter Ayers, la estrella de Navarro está firmemente en alza, con una victoria contra Barbora Krejčíková en Wimbledon y Naomi Osaka en el Abierto de Bad Homburg de este año en Alemania.

El mensaje es claro: ¿Juegas al tenis? Entonces Navarro viene a por ti.

Su rápido ascenso no siempre fue tan vertiginoso. Criada en el pegajoso aire de Charleston, en Carolina del Sur, Navarro cogió por primera vez una raqueta un sábado por la mañana con su padre y sus dos hermanos mayores. “Mi padre nos metió a todos en esto”, dice Navarro. “Creo que se dio cuenta de lo importantes que son las lecciones que aprendes a través del deporte”.

De Charleston desde hace tiempo, a Navarro le encanta entrenar en casa © Robert Snow/Red Bull Content Pool

Empezó a trabajar con Ayers a los 14 años, pero llegar a los entrenamientos era un suplicio, y su madre a menudo le echaba agua encima para que se levantara de la cama, de ahí quizá el sentido del humor de Navarro.

Navarro podría haberse saltado la universidad y dedicarse de lleno a su carrera profesional, pero quería disponer de más años para conocerse a sí misma y saber lo que quería de la vida. "Tuve que ir a la universidad para darme cuenta de que un camino más tradicional probablemente no era para mí", dice.

A partir de ahí, Navarro luchó en partidos profesionales más pequeños y fue acumulando victorias -y confianza- a medida que avanzaba. "No me gusta saltarme pasos", dice, y añade que cuando llegó el momento de jugar torneos más importantes, ya sabía cuál era su sitio.

Hasta la fecha, se ha embolsado dos títulos individuales en el circuito de la WTA y ha alcanzado una semifinal importante en el US Open de 2024, además de ser nombrada ‘WTA Tour Most Improved Player of the Year’ de 2024.

Es un palmarés impresionante, pero la vida fuera de la pista es igual de importante para ella. Recién llegada del Mubadala Citi DC Open de Washington, donde cayó ante Maria Sakkari en octavos de final, Navarro atendió a una llamada para hablar de su lugar favorito para jugar al tenis, de todo lo que hay que saber sobre su hogar y de su aprecio por el fútbol americano.

Antes del tenis profesional, Navarro fue a la universidad © Robert Snow/Red Bull Content Pool Es muy agradable volver a casa, a Charleston, y jugar en las pistas en las que siempre he jugado. Supongo que te sientes como una niña otra vez Emma Navarro

Emma, has viajado por todo el mundo, ¿cuál es tu lugar favorito para jugar al tenis? Emma Navarro: Mi lugar favorito en el que he jugado es la pista central de Wimbledon. Creo que es un ambiente difícil de superar, y es una pista que recordaré siempre. Además, me encanta jugar en mi club de Charleston, en la pista 11 o la que sea, junto a los chicos de la academia. Creo que me siento como en casa. Es el lugar donde he jugado desde que tenía ocho años o algo así, así que está muy bien volver a casa y jugar en las pistas en las que siempre he jugado. Supongo que vuelves a sentirte como una niña.

Vuelas mucho en avión. ¿Cómo es tu rutina de viaje? No hago ninguna locura. Lo más difícil para mí es hacer la maleta y llevarla de la habitación al mostrador de facturación. Es la parte más frustrante de viajar porque tengo tres o cuatro maletas grandes, así que siempre es duro. Y luego, una vez que me deshago de las maletas, me siento aliviada. Si no quiero dormir, me tomo un poco de hielo y un Red Bull, y mi tentempié favorito en el avión son las palomitas.

¿Ves algo en el avión o en casa? Mi placer culpable son los realities. Cuanto más tontos, mejor. Love Island, me meto de lleno. Love is Blind, no me lo pierdo. También me encantan los documentales. Me gustan los documentales de deportes o de acción. También me gustan un par de podcasts. Escucho el podcast Giggly Squad, y escucho el podcast de Brooke y Connor Make A. Son comediantes, pero son muy divertidos. Son comedias, pero sobre todo son tonterías.

Mi lugar favorito donde he jugado es la pista central de Wimbledon. Creo que es una atmósfera difícil de superar Emma Navarro

¿Te iría bien en un programa como Love Island? Oh tío, creo que me sentiría muy incómoda si fuera a Love Island. Pensaría que mi familia me está viendo. Me convertiría en una sombra de mí misma; sería terrible.

Naciste en Nueva York, pero creciste en Charleston. ¿Te identificas más con un lugar que con otro? En este momento, me considero totalmente de Charleston. No paso mucho tiempo en Nueva York. Pasamos allí las Navidades durante los primeros 20 años de mi vida, e intentamos ir un par de veces al año por lo menos, pero ahora viajo tanto que me cuesta encontrar tiempo para ir a algún sitio a divertirme. Así que sí, Charleston es definitivamente mi hogar.

El juego de Navarro está a punto de meterla entre las 10 mejores del mundo © Robert Snow/Red Bull Content Pool

¿Qué haces en Nueva York cuando vuelves? Tengo que comprarme un bagel, seguro. Hay un sitio cerca que se llama Tal Bagels, y probablemente sea mi favorito. Sigo viendo tantos sitios nuevos de bagels en Instagram que tengo que ir a probarlos. Tengo que ver si valen la pena. También me encanta la hamburguesa de JG Mellon y el helado de Caffe Panna. Es difícil de superar. Y me encanta pasear por la ciudad.

¿Y Charleston? ¿Qué necesitamos saber? Oh tío, Charleston es lo mejor. Es probablemente mi ciudad favorita del mundo. Probablemente soy un poco parcial, pero tenemos de todo. Creo que ha crecido hasta el punto de convertirse en una ciudad completa, pero aún conserva el aire de pueblo pequeño. Tenemos tres playas, todos los edificios son muy antiguos y la gente es muy educada. Creo que nuestra oferta gastronómica también está creciendo. Siempre hemos probado la cocina sureña y la marinera, pero ahora tenemos buena comida italiana y mexicana.

Hemos oído que eres una maestra de la parrilla. ¿Cómo se hace el filete perfecto? Si estoy en casa de mis padres, mi padre se encarga de la parrilla. Nunca le sustituiré como maestro parrillero de la familia, él es el jefe. Cuando estoy de viaje y alquilamos una casa, como en Wimbledon, teníamos una parrilla en el patio trasero, así que yo me encargaba de asar. Hicimos algunas hamburguesas y algunos filetes. Me gusta que la carne quede bien marcada por la parrilla y que esté en su punto justo, así que es importante que tenga toque rosado por dentro. Lo principal, sin embargo, es asegurarse de que nadie se enferme.

Una pregunta al azar, pero si pudieras intercambiar tu vida con cualquier otro atleta por un día, ¿quién sería y por qué? He estado viendo la serie Quarterback en Netflix. No sé si lo has visto, pero acaban de sacar una nueva temporada, y tienen a Joe Burrow y Kirk Cousins en ella. Creo que lo que hacen los quarterbacks es impresionante. Son estudiosos de su deporte. Pasan las mismas horas, si no más, estudiando sus propios libros de jugadas y los de otros equipos que en el campo. Si pudiera intercambiar mi vida con uno de ellos y tener su capacidad para hacer lo que hacen, lo haría. Sin embargo, con mi habilidad actual, no cambiaría de vida.

Algo de lo que habla mucho mi entrenador es: “Todo lo que tienes que ser es todo lo que eres”. Creo que eso es muy poderoso, sobre todo en los días en los que dudas de ti misma Emma Navarro

¿Cuál es el mejor consejo que te ha dado tu entrenador? Algo de lo que habla mucho mi entrenador es: “Todo lo que tienes que ser es todo lo que eres”. Creo que eso es muy poderoso, sobre todo en los días en los que dudas de ti misma o no te sientes muy confiada de cara a un partido. Tu única tarea es ser todo lo que eres. Hacer las cosas en las que trabajas e intentar sacar lo mejor de ti misma cada día.

¿Qué escuchas para animarte antes de un partido? Nada en especial, pero me gusta NOKIA de Drake, In Fact de Melvitto, y puede que sea polémico, pero me gusta el nuevo álbum de Justin Bieber. Hay una canción que se llama Way It Is, así que vamos a mencionarla.

Bieber tiene mucho estilo y a ti parece que te gusta la moda. ¿Quién te inspira? No me gustan nada los famosos, pero me divierte vestirme. Es una forma de expresarme fuera de la pista, porque suelo llevar ropa deportiva. De vez en cuando está bien salir con algo que no sea deportivo. Creo que Kendall Jenner tiene muy buen estilo. Cuando la veo con un conjunto, pienso: “Oh, qué bien queda”. Haley Bieber también.

Nacida en Nueva York, Navarro es ahora una fan de Charleston © Robert Snow/Red Bull Content Pool

Última pregunta: si pudieras dar un consejo a tu yo de 15 años, ¿cuál sería? Pienso que me diría que confiara en mí misma. Creo que especialmente a esa edad, probablemente para las chicas de 15 años, es difícil confiar simplemente en tu instinto, en tus sentimientos y en los pensamientos y opiniones que tienes. No me daba cuenta de que el hecho de que otra persona expresara sus opiniones con más decisión que yo, o fuera más ruidosa que yo y articulara mejor sus pensamientos que yo, no significaba que tuviera razón.

Vale, una más. ¿Qué le dices a tu yo de 90 años? Espero que te sientas bien con todas las cosas que has hecho en tu vida, no sólo con los logros, sino con todas las pequeñas cosas, los procesos y las dificultades. Espero que tengas a tu alrededor un montón de familiares estupendos que sigan riéndose contigo, y espero que tú sigas riéndote con ellos. E intenta que pasen otros 10 años.