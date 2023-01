Empieza a hablar el idioma del Rally Dakar con nuestra guía práctica

No se puede correr el Dakar y no esperar comer un poco de polvo. Sin embargo, desde 2005, todos los vehículos que compiten en el rally están equipados con un Sentinel. Este ingenioso dispositivo avisa a los pilotos cuando se encuentran a menos de 200 metros de otro vehículo y les ayuda a realizar adelantamientos seguros. Es especialmente útil en condiciones de baja visibilidad, como la espesa capa de polvo que se forma en muchas etapas del Dakar. Situado junto al panel de navegación o en el manillar, emite pitidos y destellos para alertar a los pilotos. Así que no hay excusa para no apartarse y dejar pasar a un competidor más rápido.