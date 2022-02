Como

va de llegar lo más lejos que puedas, esto es, retar a tu fondo físico, hemos contactado con uno de los más prestigiosos preparadores de nuestro país, el mallorquín

Johny Ouriaghly

, quien dirige los pasos de

Ayad Lamdassem

, plusmarquista español de maratón (2:06:35) que ocupó la quinta plaza en los Juegos Olímpicos de Tokio. Cuando le detallamos las particularidades de la carrera no tarda en formarse una rápida opinión: “Suena muy divertido, pero a la hora de afrontarla el entrenamiento no sería muy diferente al de una carrera normal. Lo primero que hay que meterse en la cabeza es la importancia de regular el ritmo desde el pistoletazo de salida, independientemente de la distancia que tengamos pensado recorrer; da igual 5 que 30 kilómetros. No hay que caer en la tentación de salir fuerte, lo que suele ser habitual por la euforia que se desata en la salida… No te dejes embaucar por esa sensación. Olvídete de que hay un coche persiguiéndote (si es que además te va a atrapar tarde o temprano). Es un poco como pasa en el relevo 4 x 400 en una pista de atletismo; los rivales dan igual, no puedes cegarte en cazar al que va delante o en aumentar la ventaja con respecto al que va detrás. No, debes ir a tu ritmo. Los que no lo hacen suelen ‘explotar’ antes de tiempo. Sostén el ritmo previsto y el Catcher car virtual te atrapará más tarde que temprano, ya lo verás”.