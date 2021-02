. “La situación actual no es sencilla para nadie… para los deportistas profesionales tampoco”, sostiene el mallorquín, quien está acostumbrado a organizar sus entrenamientos entorno a un calendario fijo de carreras. “Cuando estas bailan no es fácil, pero debes amoldarte. En 2021 la temporada empezará en mayo, no en marzo, así que habrá que ajustar las cargas de trabajo”.

Adaptación . “La situación actual no es sencilla para nadie… para los deportistas profesionales tampoco”, sostiene el mallorquín, quien está acostumbrado a organizar sus entrenamientos entorno a un calendario fijo de carreras. “Cuando estas bailan no es fácil, pero debes amoldarte. En 2021 la temporada empezará en mayo, no en marzo, así que habrá que ajustar las cargas de trabajo”.

Adaptación . “La situación actual no es sencilla para nadie… para los deportistas profesionales tampoco”, sostiene el mallorquín, quien está acostumbrado a organizar sus entrenamientos entorno a un calendario fijo de carreras. “Cuando estas bailan no es fácil, pero debes amoldarte. En 2021 la temporada empezará en mayo, no en marzo, así que habrá que ajustar las cargas de trabajo”.