Annie, de Cloud 9 White, habla de Valorant y de perseguir sueños

La historia de la jugadora profesional Annie Roberts comienza con una pérdida de conexión.

Sin embargo, no fue un problema relacionado con el Wi-Fi. Ni ningún tipo de error por parte de los servidores. No, la conexión que necesitaba era simplemente humana.

"La universidad fue una lucha", revela Roberts. "Estaba rodeada de miles de personas en el campus, pero no podía hablar con ellas. Así que empecé a entrar en los streamings de Twitch para encontrar gente que tuviera intereses similares a los míos, gente que fuera LGTB, o gente que jugara al mismo juego. Ahí es donde empecé a jugar a Overwatch".

No solo jugó a Overwatch, sino que lo machacó, y se convirtió en una jugadora profesional y en una de las más seguidas en Twitch. Roberts, que es trans y bisexual, también ha utilizado su plataforma para concienciar a la comunidad LGTBQ y ayudar a otros a encontrar una voz.

Annie Roberts tiene fieles seguidores en Twitch © Annie Roberts

Roberts, de 24 años, es actualmente la protagonista de Cloud9 White, que recientemente ganó el primer torneo Valorant Champions Tour Game Changers sin perder ni un solo mapa, y va viento en popa para hablar de su inspirador ascenso hacia la cima, desde la lucha contra la depresión hasta el pluriempleo como repartidora para llegar a donde está hoy.

¿Cuáles son tus primeros recuerdos del juego?

Tenía unos cinco años y estaba sentada con mis padres viéndolos jugar a juegos de rompecabezas. Cuando crecí lo suficiente como para jugar yo misma, recuerdo un juego de PC llamado Trespasser, un FPS ambientado en el mundo de Jurassic Park, en el que podías correr y luchar contra dinosaurios. De niña me gustaban mucho los dinosaurios, así que para mí era lo más genial. Más tarde compramos una PS2, y también tuvimos Gameboys: jugué a todas las versiones de Pokémon.

¿Cuándo te diste cuenta de que se te daban bien los videojuegos?

Sin duda, en 6º curso, siendo bastante joven, pero me hice con una Xbox360 y jugaba mucho a Call of Duty 4 todos los días después del colegio. Con el tiempo, descubrí un sitio web, MLG, en el que podías inscribirte en torneos y jugar con gente para ganar dinero. Fue una gran experiencia: tenía 14 años y jugaba con veinteañeros que no sabían quién era yo. Me presentaba a las pruebas y básicamente machacaba a muchos de los chicos mayores. Me ponían en el equipo, me oían hablar y decían: "Mierda".

El equipo femenino de Valorant busca dominar en 2021 © Cloud9

¿Pensaste alguna vez en una carrera en el mundo de los videojuegos?

Nunca pensé en los videojuegos como un trabajo. Estaba deprimida durante el instituto; hubo una época en la que la gente me calificaba de vaga y desmotivada. Y luego, en la universidad, tuve una gran epifanía y me di cuenta de que lo vivía todo para los demás. En aquel momento estudié enfermería, pero nunca quise dedicarme a eso. Quería hacer música y jugar a videojuegos. Al día siguiente estaba súper motivada y empecé a jugar mucho, a hacer streaming, a tocar música y a conectar con la gente.

¿Cuáles fueron los mayores retos a la hora de hacerse un nombre como streamer?

Tuve muchos días oscuros en los que solo tenía cinco espectadores en Twitch durante ocho horas, y pensaba: "Esto no va a ninguna parte". Pero al final me di cuenta de que nunca se trataba de ser popular en Twitch, sino de querer encontrar gente con la que conectar. El cambio de mentalidad me ayudó a crecer porque pude ser más yo misma, ser tonta y no tomarme las cosas demasiado en serio.

La precisión de Roberts es perfecta para juegos FPS como VALORANT © Riot

Pero, por supuesto, al final se convirtió en un negocio...

Asociarme a Twitch fue un momento muy importante en mi vida. Había dejado la universidad y el único dinero que ganaba era trabajando de repartidora a domicilio [en Michigan]. Cuando no estaba retransmitiendo, ahí es donde estaba. Hacía turnos de noche que eran absolutamente miserables, y conducía desde las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana. Podrías imaginar cómo eso puede volverte loco.

¿Alguna historia de terror en particular?

Me gritaban mucho por cosas que no creía que fueran un problema. Siempre existe la posibilidad de equivocarse en un pedido. Si me olvidaba de una pequeña cosa, como una pajita, la gente me gritaba y no me daba propina. Así que conducía 20 minutos solo para que me gritaran.

La estadounidense sigue silenciando a sus detractores © Cloud9

¿Alguna vez has sentido presión como mujer trans de alto perfil en los videojuegos, o te da una motivación extra para seguir brillando en la cima?

Un poco de ambas cosas, un arma de doble filo. Recibo mucho odio por ello, pero también mucho apoyo, lo que me motiva mucho más. Creo que debes vivir tu vida por la gente que te apoya, porque tratar de atraer a las personas que te odian te hará sentir miserable de todos modos. Me gusta tener un perfil alto porque creo que la representación es necesaria, y estoy segura de que no soy una gilipollas, y de que soy alguien a quien la gente puede admirar.

De hecho, te retiraste de Overwatch debido a la toxicidad que la comunidad tuvo en tu salud mental. ¿Cómo afrontaste el día a día?

Si eres una persona [conocida] en Internet, te vas a enfrentar al odio a diario, y es algo a lo que tienes que acostumbrarte, lo cual es una mierda. Tuve que aprender sobre la marcha, pero es algo con lo que definitivamente luché durante mucho tiempo. Ahora, si alguien es un imbécil conmigo, pienso: 'Tío, no me importa, me va muy bien, soy feliz'. Es difícil cuando eres súper vulnerable, y definitivamente lo era cuando tenía un perfil más pequeño.

¿Crees que se está haciendo lo suficiente para combatir el acoso en línea en la industria?

Si miro internet hace 10 años, es un mundo completamente diferente en el que la gente estaba muy desvinculada de su imagen online y pensaba que podía decir cualquier cosa. Todavía hay que mejorar mucho, por supuesto, ya que hay muchas plataformas y comunidades en línea que fomentan el odio, ya que esto les hace ganar audiencia; está incentivado.

Cloud9 está haciendo mucho en torno a la salud mental en los juegos . ¿Fue eso parte de tu decisión de unirte al equipo femenino de VALORANT?

Por supuesto. Cloud9 es una de las mejores organizaciones que existen. Tuvimos ofertas de todos los equipos de primer nivel para contratarnos como equipo femenino, pero una de las principales razones por las que nos atrajo Cloud9 fue su historial de apoyo a las causas LGTB, que son muy inclusivas, y que muchas mujeres trabajan en puestos de relevancia. De hecho, la persona que se puso en contacto con nosotras fue Gaylen [Malone], la única mujer que se puso en contacto con nosotras desde cualquier organización.

Annie Roberts de Cloud9 © Cloud9

¿Ser un equipo exclusivamente femenino supone una presión añadida?

Siempre va a existir el argumento de que solo nos han contratado porque somos chicas. Y puede haber alguna crítica válida al respecto, pero a menudo me parece que se utiliza para socavarnos más que para abrir un diálogo sobre la inclusión. Nos han fichado porque somos chicas, pero también nos esforzamos por ser respetadas y conocidas, no intentamos quedarnos sin hacer nada. Trabajamos activamente casi todos los días. Muchas de nosotras trabajamos más de 8 horas al día para ser buenas en el juego que practicamos. Hay mucha presión sobre nosotras. Si cometemos un error, si fallamos, se nos somete a un escrutinio cinco veces mayor que a otros jugadores porque somos "solo un equipo de chicas".

Dejando a un lado las victorias, también eres la cara visible en los principales esports para las chicas...

De eso se trata exactamente. No me importaría nada que un tipo se me acercara y me dijera: 'Solo te han fichado porque eres una chica'. Me han fichado para que otras chicas y gente más joven me miren y tengan sueños y se inspiren. Puedo seguir gustándote si eres un chico o no una persona LGTB, eso está muy bien, pero muchas de las críticas son que no estoy inspirando a los hombres. Tienes tus inspiraciones, mira a tu alrededor, es el 99% [de los esports].

¿Qué es lo que más le gusta de VALORANT?

Uno de los mayores desafíos para mí fue aprender un estilo completamente nuevo de FPS. Pasé de un FPS de habilidad súper rápida a un shooter táctico que te castigaba por moverte y disparar, en cierto modo. Tuve que pasar unos cuantos meses aprendiendo nuevas sensibilidades, practicando el movimiento, y todavía creo que tengo muchas cosas que aprender antes de empezar a estabilizarme como jugador..

¿Puede explicarnos cómo es el entrenamiento diario?

Trabajo de cinco a seis días a la semana con mi equipo. En un día normal me levanto por la mañana y juego un par de horas, luego me reúno con mis compañeros sobre las 18:00 y hacemos dos horas de repaso de VOD [vídeo bajo demanda], algo de calentamiento y luego tres horas de skrims [partidos de práctica]. A partir de ahí, si queremos hacer una hora más o hablarlo podemos hacerlo. La verdad es que es un día bastante planificado ahora mismo. Tenemos algunas personas en la escuela ahora mismo, así que tenemos que adaptarnos a eso.

Annie Roberts © Annie-Roberts

Si no has jugado durante un tiempo, ¿te parece que pierdes agudeza?

Sin duda. Si dejara de jugar durante una semana y luego volviera, estaría muy oxidada. Por suerte, tengo suficiente experiencia en FPS como para no sentirme incapaz de recuperarla. Podría jugar una semana y volver a estar como antes, y luego seguir mejorando poco a poco.

¿Qué consejo le darías a alguien que quiere hacerse un nombre en Twitch?

Intento predicar acerca de ser auténtico y tener los pies en la tierra. Hay muchos streamers que empiezan y se quedan atrapados en la idea de que tienen que ser un personaje, una especie de persona graciosa que monta en cólera a propósito, pero lo que acaba ocurriendo muchas veces es que tres meses después no se sienten como ellos mismos, y acaban diciendo "Oye, voy a cambiar y voy a ser yo mismo", y entonces todo el mundo dice: "No te he visto como siempre" y se van.

¿Haces algo para desestresarte fuera del juego?

La meditación es difícil para mí. No puedo sentarme y no hacer nada, así que tengo mi propia forma de meditación, que consiste en tocar la guitarra antes de las partidas. Nada específico, solo subir y bajar escalas tocando al ritmo de la música que estoy escuchando. Me ayuda a concentrarme, a mantener la mente aguda, los dedos calientes y el ritmo en el cuerpo.

¿Cuál es tu banda sonora favorita de un videojuego?

Me viene a la mente la banda sonora de Doom, que es bastante épica. Para mí es una banda sonora que hace al juego, es súper icónica. Todos los sonidos a su alrededor se sienten como la propia banda sonora.

¿Algún otro objetivo para 2021?

Tengo muchos planes... entre ellos, escribir algo de música y, con suerte, sacar un álbum. Si pudiera compararlo con un sonido diría que Tame Impala. Algo así como bajo, batería, teclas, canto, algunos efectos, donde no es demasiado complejo y puedo tocar todos los instrumentos.

