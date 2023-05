Arkano: "Me motiva enfrentarme a las nuevas caras"

. No solo en España, también a nivel internacional: Pepe Grillo, Chuty, Nekroos, Jota, Jony Beltran, Tom Crowley...

Este año, es el año de los regresos de leyendas a Red Bull Batalla . No solo en España, también a nivel internacional: Pepe Grillo, Chuty, Nekroos, Jota, Jony Beltran, Tom Crowley...

Entre todos esos nombres, hay una vuelta que llama especialmente la atención. No es tan solo un retorno a la competición, es una reaparición al mundo del freestyle de una figura que

Entre todos esos nombres, hay una vuelta que llama especialmente la atención. No es tan solo un retorno a la competición, es una reaparición al mundo del freestyle de una figura que consiguió romper barreras y clichés sociales sobre los esteriotipos que giraban en torno a los freestylers y las batallas de rap improvisado. Es uno de los culpables de que el freestyle sea a día de hoy lo que es, y ni los más optimistas barajaban la posibilidad de que este año volviera a traernos su magia característica al cypher.

Es uno de los seleccionados para la regional de Barcelona y no hemos querido desaprovechar la ocasión para preguntarle sobre sus expectativas de cara a esta fecha.

Cuando me retiré estaba quemadísimo. Una serie de circunstancias había hecho que dejase de tener ganas, que ya no estuviera tan ilusionado como el principio.

Este retiro de cinco años es lo que me ha ayudado a recuperar esas fuerzas y ganas para tener la misma ilusión del niño que se apunta por primera vez.

Tres días antes de inscribirme. Fue un conjunto de circunstancias que se dieron. Una semana antes me preguntaban y decía que no iba a regresar claramente.

