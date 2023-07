Chuty afronta la Final Internacional de Colombia con la mentalidad de ganar

Sí, ha sido muy duro. La elección de Zoyert ha sido más por cerrar el cuadrante y me he imaginado un discurso suyo en plan "en el mismo año gano a Arkano y Chuty" por eso he ido por él. Le33 es un chaval que rapea muy bien, si no el mejor de los que han rapeado en la Final Nacional, me ha tocado justamente en el beat de doble tempo, súper libre. Es un chaval que no se mete en líos, es buena peña. Entonces es muy difícil sacarle de si sitio. Segrelles, la verdad es que la competición que ha hecho es un escándalo, de diez. Y la final ha sido casi lo más fácil, porque Mnak ha sido la persona a la que más conozco. Y es en plan, si pierdon en la semifinal y voy directo a la final del año que viene, no sangra tanto la herida... Pero en una final, en la que la gente me veía ya en Colombia, he pensado: "A ver Mnak, el año que viene ganas, eres buenísimo. Hoy he escuchado mucho 'réplica', pero no he escuchado ningún 'tongo'.