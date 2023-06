Chuty: ''La nacional es el segundo paso de los tres que me gustaría dar''

El pasado viernes 23 de junio tuvo lugar en Madrid la última de las regionales de la temporada 2023 de Red Bull Batalla en España.

Chuty consiguió un hito histórico al convertirse en el primer tricampeón regional de la historia de la competencia.

Junto a él, clasificaron Clímax , Babi y Peret a la Final Nacional, que tendrá lugar el 28 de julio , en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en Valencia .

A falta de conocer el participante que obtendrá la última plaza, ya conocemos la lista de aspirantes al título nacional de este año. Recordemos que el ganador, representará junto a Gazir a España en la Final Internacional de Colombia, a finales de año.

Clasificados Batalla Madrid © Red Bull

El único de toda esa lista que sabe lo que es representar a España en una Final Internacional, habiéndolo hecho hasta en tres ocasiones, es Chuty. Por ello, para la comunidad es uno de los grandes favoritos para llevarse el título, que podría suponer su tercer campeonato nacional.

No hemos querido desaprovechar la ocasión y hemos hablado con él tras el gran desempeño que tuvo en la pasada regional de Madrid.

Chuty vs. Climax © Gianfranco Tripodo

¿Qué expectativas tenías antes de competir en la regional? ¿Las cumpliste?

Las expectativas que tenía antes de la regional obviamente era poder ganar y tener así la clasificación a la nacional de Valencia.

Más allá del resultado, quería dar una buena versión de mí mismo. Creo que los últimos años había estado mejor que en mi primera participación en Red Bull, pero aún así estaba alejado de versiones mías que había tenido en otras competencias. Me sentí muy cómodo y satisfecho por como gane la regional.

¿Cómo sentiste el recibimiento del público?

El recibimiento del público me hizo estar muy cómodo durante toda la competición. Lo tenía como uno de los factores que no sabía como iba a afectar durante el transcurso de la competición. En otras competencias me juega en contra el efecto de David contra Goliat, y en Red Bull, lo hemos podido ver en los últimos años también en otros competidores.

No quería tener el público a favor, pero por lo menos que me dejasen competir de una manera justa, y así fue. A mis rivales les apoyaban cuando se lo merecían, y a mi también me apoyaron cuando me lo merecía. Fue muy disfrutable y agradable poder competir así.

¿Qué opinión te merecen las regionales de esta edición?

Creo que al final son regionales. La idea de la competición es intentar dar oportunidad a gente nueva, y que puedan poner su nombre en el mapa.

La gente está acostumbrada a la fase nacional o internacional de la misma Red Bull, o a otras competencias como FMS o God Level que la selección de los participantes está muy filtrada, y quieren ver solamente a la élite competir entre ellos... Pero yo creo, que si no hubiese regionales, a Walls no lo hubiesen seleccionado para la nacional de 2017, o a Bnet para la nacional de 2018. Como estos, puedo poner muchos ejemplos.

Las regionales son importantes para descubrir gente. Yo por ejemplo no tenía localizado a Alek, y gracias a la regional de Barcelona he descubierto un freestyler muy coherente, que escucha y responde mucho, que no es tan común hoy en día. Lo mismo si no hubiese regionales, no habría entrado a la nacional de forma directa. Por eso son importantes.

Evidentemente para mí sería más cómodo ya que me ahorro una fase donde puedes llevarte una sorpresa. Este año hemos visto como muchos nombres favoritos, de gente más mainstream o freestylers del underground que tenían muchas papeletas, finalmente no se han terminado metiendo en la nacional.

Entiendo que puedan gustar o no las regionales. Lo que no me vale es que haya gente que no le guste pero después se queje de que siempre están los mismos nombres.

SI NO HUBIESE REGIONALES, A BNET NO LO HABRÍAN SELECCIONADO PARA LA FINAL NACIONAL DE 2018. CHUTY

Hay muchas teorías de cara a cómo se ocupará la última plaza. ¿Quién crees que merece entrar de los que han quedado fuera?

Yo realmente no puedo decir mucho. Entiendo que es cosa de la propia organización, que verá cual es la mejor opción. No se que se hará.

Sinceramente no creo que haya un método justo y a todo el mundo le va a parecer mal lo que se haga. Por votación seguramente entraría Arkano que es el más conocido, pero si haces un torneo entre los caídos en cuartos de final, alguien como CMC que cayó en octavos de final no estaría. ¿Qué le diferencia a CMC de alguien que se encontró conmigo en cuartos de final o semifinales?

Creo que sea como sea no hay una forma muy justa de determinar esto. Por eso me gusta que cuadre con los clasificados de las regionales y el podio del año anterior, pero entiendo que se tenga que encontrar una solución cuando no encaja. Quien entre espero que sea el que más lo merezca y disfrute de la nacional.

Chuty ganador de la regional de Batalla de Madrid © Gianfranco Tripodo

¿Objetivos de cara a la nacional?

Obviamente el objetivo de la nacional es ganarla. En la regional si me importaba más el cómo, por dar ese primer golpe en la mesa, y mostrar una versión mejor y más madura de mi mismo. En la nacional no me importa tanto la versión que de.

Mi objetivo es estar en la internacional y para eso solo vale ganar la nacional. La nacional es el segundo paso de los tres que me gustaría dar. Pese a ello, ahora mismo solo hay que pensar en Valencia, hay buenos competidores y va a ser difícil.

La única batalla que perdiste en la historia de Red Bull en España fue en Valencia. ¿Te sugestiona o te motiva quitarte la espina?

Ni me sugestiona, ni me motiva, ni siento que me tenga que quitar la espina. En Valencia perdí una nacional en la final, pero también tuve un gran recibimiento en la fecha de FMS siguiente a la Final Internacional de Red Bull Batalla en 2017, y tuve mi clasificación en el corte de FMS Internacional.

He tenido episodios bonitos en Valencia y cada vez que he ido no pienso en la nacional que perdí. Voy a intentar a hacerlo lo mejor posible, pero no es por una venganza personal o una lista de objetivos. Fuese la ciudad que fuese, iba a ir a ganar.

Conociendo el 95% de la lista, ¿a quién te gustaría enfrentarte en la nacional?

Voy con ganas de hacerlo bien, solo pienso en la nacional. Pensar en más allá puede hacer que me relaje y por ello quiero estar focus en el 28 de julio.

Si voy como tengo que ir, me da igual quién me toque, y si no estoy como debería estar, también. Mi objetivo de este año va más de la historia del freestyle conmigo, lo que todos sabemos, ese título que falta.

Espero que la gente disfrute. Vamos a darlo todo en la nacional.

