Invert: “Haré un último baile en Red Bull Batalla”

Como no podía ser de otra manera, el natural del País Vasco comenzó su recorrido hacia el cinturón mundial desde la fase de regionales, logrando la clasificación a la Final Nacional de Cádiz gracias al oro obtenido en la regional de Bilbao.

Desde entonces, no había vuelta una regional de Bilbao hasta esta misma edición.

No hemos querido desaprovechar la ocasión y hemos hablado con el bueno de Endika para conocer como se siente tras una década del gran logro, de que vuelva una regional a Bilbao, y de las nuevas generaciones que van surgiendo en el freestyle.

Han pasado diez años del campeonato y parece que fue ayer. Me siento bien. Siento que el tiempo ha pasado como un chasquido de dedos. Volvemos al principio.

