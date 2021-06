Entrevista a Pau Menoyo: "Es increíble estar en el equipo con Ángel Suárez"

Yo me noto muy bien, con muchas ganas y estoy yendo bastante rápido, he mejorado los tiempos del año pasado, así que a ver cómo va.

Yo me noto muy bien, con muchas ganas y estoy yendo bastante rápido, he mejorado los tiempos del año pasado, así que a ver cómo va.

Yo me noto muy bien, con muchas ganas y estoy yendo bastante rápido, he mejorado los tiempos del año pasado, así que a ver cómo va.

Al final el que corre soy yo, intento pasar un poco, a veces no es fácil, pero de momento no me afecta demasiado.

Al final el que corre soy yo, intento pasar un poco, a veces no es fácil, pero de momento no me afecta demasiado.

Al final el que corre soy yo, intento pasar un poco, a veces no es fácil, pero de momento no me afecta demasiado.

Bien, la próxima es en Les Gets en Francia y la verdad es que no sé que esperar porque dicen que el circuito será completamente nuevo, entonces tendremos que esperar y ver qué tal. Es un lugar al que vamos mucho a entrenar, el terreno es muy guay, tiene mucho desnivel que es algo que a mí me favorece bastante, así que con muchas ganas también.

Bien, la próxima es en Les Gets en Francia y la verdad es que no sé que esperar porque dicen que el circuito será completamente nuevo, entonces tendremos que esperar y ver qué tal. Es un lugar al que vamos mucho a entrenar, el terreno es muy guay, tiene mucho desnivel que es algo que a mí me favorece bastante, así que con muchas ganas también.

Bien, la próxima es en Les Gets en Francia y la verdad es que no sé que esperar porque dicen que el circuito será completamente nuevo, entonces tendremos que esperar y ver qué tal. Es un lugar al que vamos mucho a entrenar, el terreno es muy guay, tiene mucho desnivel que es algo que a mí me favorece bastante, así que con muchas ganas también.