Si compras una pala barata probablemente sólo tenga algo de fibra de vidrio y espuma en el interior. Lo normal es que necesites una herramienta un poco mejor. No hace falta que te gastes más de 300 euros en una pala, pero sí rascarse el bolsillo en el término medio, ya que las palas de más de 300 euros están pensadas para jugadores profesionales y son tan duras que probablemente te lesiones jugando con ellas. El precio ideal para una pala de novato es entre 100 y 200 euros . Suave y no muy pesada. Hay montones de palas en ese rango medio-suave.

con suela en espiga. Si no la localizas, te valen unas zapatillas de tenis para todo tipo de terreno, sobre todo si no hay mucha arena en tu pista de pádel.

Y algo que a veces no se tiene en cuenta es lo útil de tener una protección que viene en la parte superior externa de la pala. Muchos novatos no se dan cuenta de que las palas se desgastan a veces por el borde y con un protector es más difícil que eso pase, sobre todo si te has gastado bastante dinero en la pala. Eso sí, un protector añade peso en la parte superior de la pala, así que tendrás que acostumbrarte, pero ponerle cintas en el mango puede ser el contrapeso ideal a la hora de equilibrar tu pala.

