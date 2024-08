Evita estos 5 errores cuando hagas un viaje en bici

Sigue reponiendo, aunque no tengas hambre: El ejercicio y el calor pueden suprimir el apetito, pero tu cuerpo sigue necesitando calorías. No tienes por qué forzar la comida, pero intenta picar con regularidad.

Sigue reponiendo, aunque no tengas hambre: El ejercicio y el calor pueden suprimir el apetito, pero tu cuerpo sigue necesitando calorías. No tienes por qué forzar la comida, pero intenta picar con regularidad.

Sigue reponiendo, aunque no tengas hambre: El ejercicio y el calor pueden suprimir el apetito, pero tu cuerpo sigue necesitando calorías. No tienes por qué forzar la comida, pero intenta picar con regularidad.

Circular en la oscuridad: Hay un montón de razones por las que puedes encontrarte circulando en la oscuridad: averías mecánicas, accidentes, descubrir que has acampado accidentalmente en las tierras de un granjero poco amistoso, etc. Asegúrate de que llevas luces delanteras y traseras y de que las mantienes cargadas.

Circular en la oscuridad: Hay un montón de razones por las que puedes encontrarte circulando en la oscuridad: averías mecánicas, accidentes, descubrir que has acampado accidentalmente en las tierras de un granjero poco amistoso, etc. Asegúrate de que llevas luces delanteras y traseras y de que las mantienes cargadas.

Circular en la oscuridad: Hay un montón de razones por las que puedes encontrarte circulando en la oscuridad: averías mecánicas, accidentes, descubrir que has acampado accidentalmente en las tierras de un granjero poco amistoso, etc. Asegúrate de que llevas luces delanteras y traseras y de que las mantienes cargadas.

Los mejores momentos de una aventura pueden surgir de la espontaneidad: Si has programado todas las horas del viaje sin ningún margen de maniobra, puede que te cueste no poder tomarte unas horas libres cuando te topes con una laguna apta para nadar en una tarde calurosa.

Los mejores momentos de una aventura pueden surgir de la espontaneidad: Si has programado todas las horas del viaje sin ningún margen de maniobra, puede que te cueste no poder tomarte unas horas libres cuando te topes con una laguna apta para nadar en una tarde calurosa.

Los mejores momentos de una aventura pueden surgir de la espontaneidad: Si has programado todas las horas del viaje sin ningún margen de maniobra, puede que te cueste no poder tomarte unas horas libres cuando te topes con una laguna apta para nadar en una tarde calurosa.