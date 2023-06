Michi Walkner: "Muerde y aguanta y en algún momento se acabará"

El Erzberg está llamando y 1.500 atrevidos pilotos quieren luchar en la 27ª edición del Red Bull Erzbergrodeo , del 8 al 11 de junio. Michi Walkner es la estrella austriaca. Lleva meses preparándose para su espectacular carrera de casa (que forma parte del Campeonato del Mundo FIM de Hard Enduro).

No te pierdas el Red Bull Erzbergrodeo 2023 en directo por Red Bull TV - pincha aquí para ver el streaming.

Lo que dice el piloto GasGas Michi Walkner sobre...

... la preparación mental

Es muy difícil en el Erzbergrodeo. Hay tantos factores que pueden salir bien y al menos otros tantos que pueden salir mal. El hecho es que, como piloto, nunca puedes estar preparado para todo en el Erzbergrodeo. Personalmente, no pienso de antemano en el "peor de los casos", sino solo en el "mejor de los casos".

... el entrenamiento del hombre y la máquina

Me preparé todo lo posible en Erzberg para acostumbrarme a la superficie. En invierno entrené mucho la velocidad, sobre todo para el prólogo, y ahora cada vez más el trial. Y desde hace unos meses trabajo con un entrenador mental porque siempre estoy muy nervioso en el Erzbergrodeo.

Michi Walkner: "Siempre pienso en el mejor de los casos" © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool

... la configuración de la moto en Erzberg

Para mí no existe tal cosa. Llevo la misma moto en todas las carreras del año. Ni siquiera ajustamos la suspensión. Para el prólogo, puede que modifiquemos la relación de la transmisión.

6 minutos Welcome To My Garage: el piloto Michael Walkner nos muestra su reino Michael Walkner volverá a atacar con fuerza en el Campeonato del Mundo FIM de Hard Enduro 2022, pero qué motos y armas secretas usarán los jóvenes pilotos.

... la primera decisión en Erzberg

En realidad, la carrera empieza antes de la carrera, con el prólogo: tienes que estar en la primera fila de la parrilla. Eso es lo más importante. Una vez hecho esto, mi cabeza pasa automáticamente al modo "pilotar hacia delante". Porque sé salir bien, lo sé.

... la primera batalla antes de la salida

En el Erzbergrodeo no se trata solo del puesto logrado en el prólogo. Los organizadores simplemente dejan entrar al mismo tiempo a las 50 personas que han llegado a la primera fila de la parrilla, y entonces hay que ser muy rápido y constante para destacar entre todos ellos después del pistoletazo de salida.

... la mejor posición de salida en la fila 1

Hay que fijarse bien donde te sitúas en la línea de salida. Normalmente me coloco lo más a la derecha posible, porque poco después de la salida hay una curva a la derecha, y ése es el camino más corto. Pero si hay grandes charcos de agua o grandes piedras en el camino, es mejor colocarse en otro sitio.

... el primer paso es clave

La primera mítica cuesta y las siguientes ya pueden ser decisivas para el éxito o el fracaso, porque aquí suele haber mucho polvo o grandes charcas de agua en la pista. Si puedes estar lo más al frente posible tienes una gran ventaja.

... sobre el riesgo de atascos en los primeros compases

En los primeros minutos tienes que asegurarte de que estás en cabeza sin cometer errores, idealmente hasta Carl's Dinner. En cuanto cometes un error, 30 pilotos te adelantan porque todos están muy juntos al principio. Entonces te verás atrapado en un atasco en los siguientes escollos. El atasco del año pasado fue justo después del Checkpoint Machine, por lo que es posible que tengas que esperar 20 minutos.

... sobre su relación con Carl's Dinner.

Es complicado... Aún no he hecho las paces. Carl's Dinner no me sienta bien físicamente porque soy bastante pequeño. Además, empujar la moto no es lo mío. Prefiero ir encima de la moto, llevarla a cuestas no es divertido. Pero lo tengo claro: Carl's Dinner es el paso clave en el que puedes perderlo prácticamente todo, pero también marcar la diferencia.

... su estrategia en Carl's Dinner

Primero tómate un respiro, luego muerde y aguanta. Lucha metro a metro y procura no pararte. Sigue, sigue y en algún momento se acabará.

Mundial Hard Enduro 2023: Michi Walkner ocupa el quinto lugar en Serbia © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool

... las líneas correctas en Carl’s Dinner

Hasta ahora me he enfrentado a Carl's Dinner tres o cuatro veces, he buscado la mejor línea y luego he intentado hacer exactamente esa línea. Este año será más difícil porque ya no se nos permite visitarlo. Cualquier persona que vaya será descalificada. Así que intentaré inspeccionar desde lejos para no meterme en un callejón sin salida. Porque a solo 1 metro de la buena pista puedes caerte en un agujero del que no se puede salir.

... la estrategia de “Copy and Paste”

Aprender de los demás desgraciadamente no funciona en Carl’s Dinner. Que dos pilotos se adelanten a los demás a la misma velocidad nunca había ocurrido aquí. Basta un pequeño error para que las distancias se amplíen inmediatamente, se pierdan 10 metros y ya no se pueda ver la línea del otro. Realmente tengo que superarlo yo mismo.

... después de Carl’s Dinner

Cuando termino, me quito un gran peso de encima. Entonces echo un vistazo rápido al reloj y pienso: ya lo he conseguido, ahora solo quedan cosas chulas. Todo lo que viene después de Carl's Dinner me va muy bien: tramos de bosque, como el Infierno Verde, o la Motorex Highway, que suelo ser bastante rápido. Aquí puedo recuperar tiempo.

... los otros desafíos

La sección Dynamite es bastante exigente, pero no imposible. También me va bien. Después se baja hasta la meta y hay algunos descensos realmente empinados y a veces peligrosos. Así que no hay que pensar que ahora solo se va cuesta abajo hasta la meta. Hay partes realmente arriesgadas.

Erzbergrodeo: En 2022 finalizó en 6° lugar después de 3 horas y 40 minutos © Philip Platzer / Red Bull Content Pool

... Pros y contras del 1er puesto

El primer puesto es por supuesto el mejor, especialmente en la meta. Pero en las secciones nuevas es bastante estúpido estar delante. Ahí haces el trabajo de los constructores de la pista, porque tienes que hacer un carril. Si pudiera elegir, me pondría primero después de la salida y en las primeras pendientes. En los tramos difíciles doy un paso atrás y dejo que los demás hagan el trabajo. Y al final volvería a ponerme en cabeza. Sería perfecto.

... el despiadado trazado del recorrido

El año pasado a los organizadores se les fue un poco la mano, pues la línea que separa lo manejable de lo impracticable fue extremadamente estrecha. Con lo compleja que es la carrera, o llegan 15 participantes o no llega ninguno. Creo que sería más sensato tener más llegadas a meta en lugar de tramos que nadie pueda hacer.

... sus posibilidades de ganar el Erzbergrodeo

Si todo va bien, puedo dar alguna que otra sorpresa. Pero no me veo como el máximo favorito porque el Erzbergrodeo todavía no es mi punto fuerte.

3 minutos Lo mejor de Red Bull Erzbergrodeo Mira toda la acción mientras 1500 pilotos y miles de fans descienden hacia la ciudad minera de Eisenerz, Austria.