Among Us: todas las novedades de su actualización

Among Us sigue imparable. Seguimos alucinando que un título indie tan sencillo, pero tan bien diseñado siga siendo en juego de moda para millones de jugadores de todo el mundo, además de para streamers e influencers por igual. El juego está convirtiéndose en un icono de la cultura popular y se está colando hasta en las aulas. Nada más que buenas noticias para sus sorprendidos desarrolladores, los chicos de Innersloth.

Among Us sigue imparable. Seguimos alucinando que un título indie tan sencillo, pero tan bien diseñado siga siendo en juego de moda para millones de jugadores de todo el mundo, además de para streamers e influencers por igual. El juego está convirtiéndose en un icono de la cultura popular y se está colando hasta en las aulas. Nada más que buenas noticias para sus sorprendidos desarrolladores, los chicos de Innersloth.

Among Us sigue imparable. Seguimos alucinando que un título indie tan sencillo, pero tan bien diseñado siga siendo en juego de moda para millones de jugadores de todo el mundo, además de para streamers e influencers por igual. El juego está convirtiéndose en un icono de la cultura popular y se está colando hasta en las aulas. Nada más que buenas noticias para sus sorprendidos desarrolladores, los chicos de Innersloth.

Ayuda para daltónicos

La prueba de los cables de Among Us

Votación anónima

Adiós a la barra de tareas

Among Us!

El juego ahora nos va a permitir hacer muchos cambios en la interfaz y uno de los más importantes es poder ocultar la barra de tareas. Esto permite que, por ejemplo, la barra de tareas solo aparezca cuando haya reuniones de emergencia o, incluso, que no aparezca nunca. Si los tripulantes y el impostor no saben el progreso de las tareas puede cambiar mucho la película, ¿no os parece?

El juego ahora nos va a permitir hacer muchos cambios en la interfaz y uno de los más importantes es poder ocultar la barra de tareas. Esto permite que, por ejemplo, la barra de tareas solo aparezca cuando haya reuniones de emergencia o, incluso, que no aparezca nunca. Si los tripulantes y el impostor no saben el progreso de las tareas puede cambiar mucho la película, ¿no os parece?

El juego ahora nos va a permitir hacer muchos cambios en la interfaz y uno de los más importantes es poder ocultar la barra de tareas. Esto permite que, por ejemplo, la barra de tareas solo aparezca cuando haya reuniones de emergencia o, incluso, que no aparezca nunca. Si los tripulantes y el impostor no saben el progreso de las tareas puede cambiar mucho la película, ¿no os parece?

Cómo probar el parche del juego