Hablamos con Rubén García, el campeón de Clash Royale en Red Bull MEO

Tras bajar del escenario de la final de Madrid, conseguimos que Rubén nos contase sus sensaciones en este torneo que, según el campeón, es uno de sus favoritos en nuestro país: “Me gusta mucho el formato de Red Bull MEO porque hay bans, por lo que puedes banearle un mazo a un jugador, si es uno de esos jugadores que solo suele jugar con un mazo. Además, es un torneo con un formato BO5 y en la final BO7, por lo que no es tan aleatorio como otros torneos BO3. En las finales de hoy, al principio he empezado con unos pocos nervios, pero al final me he encontrado muy bien, he conseguido concentrarme y no me ha ido mal”.