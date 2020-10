League of Legends Wild Rift: todo lo que sabemos hasta ahora

League of Legends

Ya queda menos para que podamos disfrutar de Wild Rift , la versión para móviles de League of Legends que, aunque adapta el famoso MOBA de Riot Games para disfrutar en los smartphones, es en realidad un título independiente, con sus propias características y modificaciones. Todo, para que la experiencia en las pequeñas pantallas táctiles sea óptima.

Wild Rift ya se encuentra en fase beta, esa en la que un buen número de afortunados usuarios puede probarlo de manera anticipada para que sus desarrolladores comprueben que todo funciona como debería. Eso sí, la fase beta no ha llegado a nuestras costas y, desde el pasado día 16 de septiembre, solo puede disfrutarse (por unos cuantos jugadores elegidos) en algunas regiones del sudeste asiático. Según promete Riot, la beta irá llegando en breve al resto de regiones. Pero, hasta entonces, si que nos han llegado ya varios streamings y muchos detalles sobre el juego. Esto es todo lo que sabemos hasta ahora:

Wild Rift ya se encuentra en fase beta , esa en la que un buen número de afortunados usuarios puede probarlo de manera anticipada para que sus desarrolladores comprueben que todo funciona como debería. Eso sí, la fase beta no ha llegado a nuestras costas y, desde el pasado día 16 de septiembre, solo puede disfrutarse (por unos cuantos jugadores elegidos) en algunas regiones del sudeste asiático. Según promete Riot, la beta irá llegando en breve al resto de regiones. Pero, hasta entonces, si que nos han llegado ya varios streamings y muchos detalles sobre el juego. Esto es todo lo que sabemos hasta ahora:

¿Qué es Wild Rift?

Wild Rift es la esperadísima versión para móviles de League of Legends, que llegará para iOS y Android y será un juego gratuito, free-to-play, al igual que el título para PC. Al igual que aquel, tendrá compras opcionales, pero solo se tratará de elementos cosméticos, nada de pagar para obtener ventajas para ganar. El nombre de Wild Rift proviene del nuevo mapa del juego, conocido también como Summoner's Rift en la versión de PC.

¿Con cuántos campeones llegará?