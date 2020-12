League of Legends Wild Rift: consejos para los que nunca han jugado a LoL

Wild Rift es una versión para móviles de League of Legends que se parece mucho al título de PC pero que, lógicamente, no es exactamente igual. El título se ha tenido que adaptar al control en las pantallas táctiles, cambiando el control con teclado y ratón por dos joysticks virtuales, y eso ha hecho que cambie su jugabilidad de manera sustancial. Además, se ha reducido mucho el mapa de juego, para hacer que sea un juego más rápido y directo y se han simplificado mucho sus opciones, para hacerlo más asequible en los dispositivos móviles. Eso no quiere decir que haya dejado de ser un titulo profundo y cargado de diversión competitiva, ideal para el mundo de los esports móviles . Pero es cierto que es una manera ideal de introducirse en League of Legends si no jugaste antes.