Uno de los nombres más importantes de los esports en África es Thabo "Yvng Savage" Moloi, una joven estrella de FIFA que saltó a la palestra cuando ganó su primer evento. Superar a otros 512 jugadores en el VS Gaming FIFA Festival 2018 fue una declaración de que un nuevo fenómeno había llegado y estaba listo para competir contra los mejores.

Uno de los nombres más importantes de los esports en África es Thabo "Yvng Savage" Moloi, una joven estrella de FIFA que saltó a la palestra cuando ganó su primer evento. Superar a otros 512 jugadores en el VS Gaming FIFA Festival 2018 fue una declaración de que un nuevo fenómeno había llegado y estaba listo para competir contra los mejores.

Uno de los nombres más importantes de los esports en África es Thabo "Yvng Savage" Moloi, una joven estrella de FIFA que saltó a la palestra cuando ganó su primer evento. Superar a otros 512 jugadores en el VS Gaming FIFA Festival 2018 fue una declaración de que un nuevo fenómeno había llegado y estaba listo para competir contra los mejores.

Al igual que muchas estrellas de los esports, los padres de Yvng Savage se mostraban escépticos con respecto a sus ambiciones en el mundo de los videojuegos, pero cuando ganó el VS Gaming FIFA Festival de 2018, todo cambió, y su madre se dio cuenta de que era una carrera viable para él.

Al igual que muchas estrellas de los esports, los padres de Yvng Savage se mostraban escépticos con respecto a sus ambiciones en el mundo de los videojuegos, pero cuando ganó el VS Gaming FIFA Festival de 2018, todo cambió, y su madre se dio cuenta de que era una carrera viable para él.

Al igual que muchas estrellas de los esports, los padres de Yvng Savage se mostraban escépticos con respecto a sus ambiciones en el mundo de los videojuegos, pero cuando ganó el VS Gaming FIFA Festival de 2018, todo cambió, y su madre se dio cuenta de que era una carrera viable para él.