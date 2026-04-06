Remco Evenepoel sube al podio en su debut en el Tour de Flandes

En su primera participación en el Tour de Flandes, Remco Evenepoel firmó una actuación de peso para terminar tercero ante una entregada afición local, culminando además una sólida actuación del equipo Red Bull – BORA – hansgrohe . El ciclista de 26 años, doble ganador de la Liège-Bastogne-Liège, suma ya cinco podios en los Monument de un día de ciclismo en ruta: un 50 % de efectividad en 10 participaciones.

Por su parte, su compatriota Wout van Aert prolongó su buen inicio de 2026 con una cuarta plaza, repitiendo resultado por segundo año consecutivo en esta carrera. Estas son las claves de la 110ª edición del Tour de Flandes.

01 Evenepoel, en gran forma antes de sus Classics favoritos

El Tour de Flandes suponía la etapa 23 de Evenepoel en 2026 con Red Bull – BORA – hansgrohe . Hasta ahora, ya había sumado seis victorias de etapa y la general en la Volta a la Comunitat Valenciana. Sin embargo, esta era su primer Classic de la temporada, y podía haber sido un auténtico bautismo de fuego en las húmedas y ventosas carreteras adoquinadas del norte de Bélgica.

Evenepoel (L) en la salida de la 110ª Vuelta a Flandes © Dario Belingheri/Getty Images

Pese a su arranque de año centrado en carreras por etapas, Evenepoel se mostró competitivo desde el inicio y fue protagonista en el grupo de favoritos cuando la carrera entró en sus últimos 90 km. Siempre bien colocado, evitó problemas en los tramos de adoquines y las cotas, corriendo con inteligencia: respondió a los ataques cuando tocaba, pero reservó fuerzas para los momentos decisivos del recorrido.

Cuando el grupo quedó reducido a tres ciclistas a falta de 55 km, tras dejar atrás a Van Aert y a Mads Pedersen, el belga seguía en la pelea. Sin embargo, en la subida adoquinada del Paterberg, el doble ganador de Monument no pudo seguir el ritmo de los líderes en los tramos más duros.

Aunque mantuvo a la vista a los vencedores de las últimas cinco ediciones del Tour de Flandes, no logró cerrar el hueco y acabó entrando en meta en solitario en tercera posición, a 1’11” del ganador Tadej Pogačar y a 37 segundos del segundo clasificado, Mathieu van der Poel.

“Ha sido un debut casi perfecto para mí”, declaró Evenepoel. “Como equipo también hemos estado sobresalientes. Me han colocado en una gran posición en los momentos clave. Cuando comenzó el final, todo dependía de mis piernas: creo que he acabado en el puesto que merecía y, desde luego, quiero volver”.

Evenepoel no pierde de vista a Tadej Pogačar © Nico Vereecken/Getty Images

Aunque le queda la espina de no haber podido aguantar con Pogačar y Van der Poel hasta el final de los 278 km, se lleva confianza de cara a sus Classics predilectos de las Ardenas: Amstel Gold Race, La Flèche Wallonne y Liège-Bastogne-Liège. En esta última, puede convertirse en el octavo ciclista de la historia en lograr al menos tres victorias.

02 Los adoquines no son un problema para el especialista de un día

Antes del Tour de Flandes 2026, Evenepoel solo había disputado dos Classics de adoquines en toda su carrera, y ninguna desde su etapa júnior en 2018.

Sin embargo, los adoquines no supusieron ningún obstáculo para el belga, como ya había demostrado dominando la icónica subida del Koppenberg en una embarrada jornada de reconocimiento previa a la carrera, algo que solo unos pocos corredores lograron sin echar pie a tierra.

Durante la prueba, se movió con fluidez tanto en los sectores de adoquines como en las subidas asfaltadas, y sale reforzado con la certeza de que puede volver a los Classics de adoquines en el futuro y seguir creciendo a partir de este tercer puesto.

03 Red Bull – BORA – hansgrohe firma una actuación sólida

Con uno de los grandes favoritos en sus filas, Red Bull – BORA – hansgrohe tenía un papel clave en este 110º Tour de Flandes, y el equipo respondió con nota, exhibiendo su potencial como equipo de Classics.

El conjunto marcó el ritmo del pelotón para neutralizar la escapada inicial, trabajando con intensidad para mantener una velocidad alta pese a quedarse pronto con un ciclista menos tras el abandono de Jarrad Drizners.

5º podio de Classics de la temporada para Red Bull - BORA - hansgrohe © Luc Claessen/Getty Images

Cuando el grupo de favoritos se escapó del pelotón a falta de 90 km, el Red Bull – BORA – hansgrohe contaba con la mayor presencia en el grupo de 17 corredores: Gianni Vermeersch y Tim van Dijke como ciclistas de soporte de Evenepoel, frente a los líderes rivales que contaban con un único compañero.

Al término de la carrera, también colocaron a cuatro corredores entre los 20 primeros —más que ningún otro equipo—, subrayando su profundidad de plantilla. Un rendimiento que confirma al equipo como una auténtica potencia en los Classics, con Vermeersch (otro fichaje invernal junto a Evenepoel) sumando un nuevo top 10 tras su quinto puesto en Strade Bianche.

El podio de Evenepoel fue además el quinto de Red Bull – BORA – hansgrohe en la temporada de Classics 2026, que incluye el segundo puesto de Tim van Dijke en Omloop Nieuwsblad y el tercero de Primož Roglič en Milano–Torino. Y con Scheldeprijs (8 de abril) y Paris-Roubaix (12 de abril) aún por disputarse antes del bloque de las Ardenas, el equipo tiene todavía cinco oportunidades más para seguir sumando resultados antes del cierre de la campaña primaveral.

04 Van Aert mantiene su solidez antes de Paris-Roubaix

Mientras Pogačar, Van der Poel y Evenepoel acaparaban los focos, Van Aert firmó una nueva actuación consistente para seguir cimentando su gran inicio de 2026, en la que ya suma cuatro Classics, incluyendo su tercer puesto en Milano-Sanremo.

Wout van Aert realiza otra gran actuación © Dario Belingheri/Getty Images

El belga de 31 años igualó así sus resultados de 2025 y 2023 en esta prueba, aunque sigue sin superar su segundo puesto de 2020.

Aunque no pudo seguir el ritmo del trío de cabeza cuando atacaron en la segunda ascensión al Oude Kwaremont, llega a Paris-Roubaix como uno de los grandes favoritos.