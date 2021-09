La combinación perfecta: Freerunning en la base del KAMAZ-master

En 1988 se formó el equipo Kamaz Master. El equipo es nueve veces campeón del Silk Way Rally, líder permanente en los campeonatos rusos de rally raid y 17 veces ganador del rally Dakar. En la actualidad, el equipo Kamaz Master cuenta con cinco ganadores de la Copa del Mundo, 16 Masters of Sports of International Class, 12 Masters of Sports de Rusia y 16 Masters of Sports.