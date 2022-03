Antes de conocerlo, sufría una gran ansiedad por la carreras, de la que no me daba cuenta en ese momento. Aparecía en carreras de bicicleta de montaña y, de repente, me enfermaba durante toda la carrera, nunca para carreras de ciclocross, solo para bicicleta de montaña. Estaba convencida de que había algo mal conmigo. Me hice todas las pruebas y no salió nada. Empecé a trabajar con Rich, y desde que regresé al deporte después de mi lesión en la rodilla, no me he enfermado, lo que me sorprende porque todo estaba en mi cabeza sin que me diera cuenta. No creo que estuviera compitiendo todavía si no hubiera conocido a Rich.